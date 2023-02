"20h30 le dimanche" du 26 février 2023 : Les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Ce dimanche 26 février 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 26 février 2023, Laurent Delahousse reçoit :

La story > Le portrait d'un enfant de la petite balle jaune... C'est un document exclusif : Yannick Noah a invité "20h30 le dimanche" chez lui, à Etoudi, au Cameroun, où il a grandi jusqu’à ses 12 ans.

Après le décès de son père en 2017, le tennisman, chanteur puis capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a décidé de s'y installer pour y vivre et renouer avec ses racines camerounaises. Comme le fut autrefois son grand-père Simon, il est devenu le patriarche de ce village, aujourd'hui devenu un quartier de Yaoundé, la capitale du pays.

Le live de 20h30 > Le groupe de rock Louise Attaque. Après une longue pause, le groupe parisien s'est reformé en avril 2022 pour le 25ème anniversaire de son premier album, et a sorti un nouvel opus intitulé « Planète Terre ».

Après une série de six concerts gratuits en 2022, le trio se lance dans une tournée des Zénith en 2023 : au programme, Strasbourg, Lyon, Dijon, Nantes, Bordeaux, Lille, Toulouse, le Zénith de Paris au mois de mars, puis à l'Accor Arena les 9 et 10 septembre. Louise Attaque est également cet été à l'affiche de plusieurs festivals : le V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne fin août, le Festival de Nîmes le 21 juillet ou encore les Francos de Montréal du 9 au 17 juin. Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix sont sur le plateau et interprètent un titre de leur répertoire.