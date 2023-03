"20h30 le samedi" du 18 mars 2023 sur France 2 : « They have a dream »

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 11 mars 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « They have a dream ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte les liens étonnants entre le pasteur Martin Luther King et l’actrice Julia Roberts.

Le jour où > Martin Luther King est venu au secours des parents de Julia Roberts

Dans les années 1990, Julia Roberts est une des actrices américaines les plus populaires. Pretty Woman a rendu son sourire légendaire à Hollywood. Martin Luther King, lui, est une figure inoubliable des années 1960. Il a changé le cours de l’Histoire en devenant le porte-voix des droits civiques aux Etats-Unis. Rien ne les rassemble, ni l’époque ni leur histoire.

Pourtant, Martin Luther King a eu une influence décisive sur la vie de Julia Roberts, au sens propre, puisque c’est lui qui a aidé financièrement les parents de Julia Roberts et payé les frais d’hospitalisation liés à la naissance de la future actrice.

Actu > Le conte de fées de Julia Roberts

Quelques années plus tard, en 1990 plus exactement, elle est devenue une icône avec le film culte Pretty Woman. Le long-métrage a fait d’elle une star incontournable à Hollywood. Au départ, le scénario de Pretty Woman était beaucoup plus sombre. Mais le sort en a décidé autrement, les producteurs ont finalement voulu en faire une comédie romantique, qui a changé la vie de l’actrice.

Bonus > Les Oscars, le rêve américain

Hollywood maîtrise la magie du "happy end". La cérémonie des Oscars il y a quelques jours en est une nouvelle démonstration. Les Oscars des meilleurs seconds rôles ont couronné l'actrice Jamie Lee Curtis et l'acteur Ke Huy Quan, qui ont ému l’assemblée aux larmes.