"Grands Reportages" « Croisières : Larguez les amarres », épisode 1, samedi 15 avril 2023 sur TF1

Samedi 15 avril 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera dans "Grands Reportages" le 1er épisode de « Croisières : Larguez les amarres » réalisé par Auriane Baudin, Lily Eclimont et Pierre Gault.

Le secteur de la croisière a bien failli sombrer pendant la pandémie mais il repart de plus belle ! Les compagnies rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouvelles formules à leurs clients. Croisières fluviales, maritimes ou en voilier, les équipes de "Grands Reportages" ont sillonné les mers et les océans du monde pour raconter cette renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes.

Du paquebot de 5000 personnes en Méditerranée, à l’embarcation en bois sur le Rio Negro, nous suivrons clients et membres d’équipages, sur six bateaux et six destinations extraordinaires, dans leurs missions parfois presque impossibles, pour faire de ces voyages embarqués, le souvenir d’une vie.

Épisode 1

Le Bellissima est LE paquebot de croisière par excellence. 315 mètres de long pour 43 mètres de large, accrobranche, parc aquatique, spectacles féériques, multitude de restaurants, ce navire de la flotte MSC doit en mettre plein la vue. Éric et Nathalie testeront pour la première fois avec leurs deux filles ce type de navigation où le mot d’ordre est la démesure !

Sur le même navire, Ghislaine, une jeune mentonnaise. Elle a rejoint la compagnie il y a trois ans après une formation de fleuriste. Elle est la seule à organiser des évènements sur-mesure à bord, à la demande de certains passagers. Pour la jeune femme, la pression est quotidienne car elle a généralement moins de 24h pour tout organiser : “même si on est stressé et que quelque chose ne se passe pas comme prévu, on ne doit pas le faire ressentir aux passagers. Rien ne doit entacher leur expérience”.

A des années-lumière de ce concept du tout-inclus, deux Français, Pierre et Anthony, se sont lancés dans les voyages “aventure” en Amazonie. Tombés amoureux de cette région il y a 15 ans lors de leurs études au Brésil, ils ont décidé de la faire partager aux touristes en mal de nature. Sur un bateau en bois au confort sommaire, ils proposent une expérience au plus proche d’une faune et d’une flore uniquement accessibles par l’eau. La promiscuité, les insectes, l’absence de confort, auront-ils raison de l’enthousiasme du petit groupe de 6 croisiéristes ?

“Chaque groupe est un challenge car les profils sont très hétérogènes ! On ne sait pas comment ils vont réagir.“ Philippe et Julie, venus de Normandie pour fêter leurs trois ans de vie commune, ont conscience que le séjour risque de manquer un peu de romantisme. “Ce qu’on attend de ce voyage c’est vraiment la découverte, aller au cœur de l’Amazonie, mais aussi le challenge, sortir de sa zone de confort, repousser nos limites.”

Alors que l’embarcation s’enfonce un peu plus dans l'épaisse forêt amazonienne, les touristes pourront s’appuyer sur leur guide amérindien, Antonio. A mi-chemin entre Indiana Jones et Tarzan, cette force de la nature qui ne quitte jamais sa dent de jaguar portée autour du cou, n’hésite pas à manipuler mygales et caïmans à mains nues…

Enfin nous embarquerons pour une autre croisière dans le froid polaire du Grand Nord… L’Express Côtier Hurtigruten est une institution en Norvège. Cela fait 40 ans que ce bateau de fret, célèbre pour desservir et approvisionner les villages les plus reculés du Grand Nord Norvégien, s’est ouvert au tourisme en vue d’assurer sa survie. Cette année, l’Express Côtier fête ses 130 ans ! A cette occasion, une trentaine de Français vont embarquer sur ce navire légendaire.

Parmi eux : Marianne et Jacques. Ce couple franco-suisse prépare cette croisière depuis deux ans, un voyage hautement symbolique pour eux : “nous sommes venus il y a dix ans, nous avions voyagé à vélo en tandem de Nîmes jusqu’au Cap Nord. C’est un souvenir formidable mais comme c’était durant l’été nous n’avions pas vu d’aurores boréales. Nous avons donc décidé de revenir pour mes 70 ans, en croisière et en hiver cette fois-ci, avec l’objectif d’en apercevoir de très belles pour mon anniversaire !” Leur périple dans le Grand Nord tiendra-t-il ses promesses ?