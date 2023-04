"Télématin" vendredi 14 avril 2023 : les invités de Damien Thévenot et Maya Lauqué sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué vendredi 14 avril 2023 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 14 avril 2023 :

07:15 Damien Thévenot et Maya Lauqué recevont Bernard Vivier, directeur de l’IST.

07:40 Les 4 vérités : Jean-Paul Matteï, président du groupe Démocrates à l'Assemblée Nationale.

08:15 Maya Lauqué recevra Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman pour leur livre “Un peuple qui marche au pas” aux éditions Lattès et le documentaire “Russie : un peuple qui marche au pas” diffusé dimanche sur France 5,

09:00 Damien Thévenot et Maya Lauqué recevont Cécile Bois pour la fiction "Le goût du crime" samedi soir sur France 2.