"Reportages découverte" « Histoires de bricoleurs : Galères et défis », épisode 3, dimanche 16 avril 2023 sur TF1

Dimanche 16 avril 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir dans "Reportages découverte" le 3ème et dernier épisode de « Histoires de bricoleurs : Galères et défis » une série documentaire réalisée par Guillaume Barthélémy et Sophie Rabillet.

Les Français ont le bricolage dans la peau. Et plus encore, depuis la crise sanitaire. En l’espace de quelques mois, la moitié de l’hexagone a repris sa caisse à outils pour le plaisir ou par souci d’économies. Alors que le marché du bricolage n’augmentait que d’1 à 2% par an ces dix dernières années, en 2021, il a fait un bond de 11,6%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 34 milliards d’euros. Mais ne s’improvise pas bricoleur qui veut.

Pendant près d’un an, les équipes de "Reportages découvert" ont suivi, un peu partout en France, les péripéties de ces bricoleuses et bricoleurs, novices ou chevronnés, qui n’ont pas toujours mesuré l’ampleur de leurs projets.

Épisode 3

Fabrice et Caroline poursuivent la construction de leur maison façon « Lego » pendant leurs temps libre. Et à force de tout faire eux-mêmes, ils ont fini par faire quelques erreurs : « Pour faire des économies, on a fait le choix de monter nous-même l’électricité de notre maison, mais on ne s’invente pas électricien du jour au lendemain. C’est un vrai métier ». Le couple, novice en bricolage, a fini par faire quelques erreurs : « Nous allons devoir vérifier toute l’installation électrique, nous avons oublié des prises et des câbles ! ». A ce rythme, Fabrice et Caroline ne sont pas près d’emménager dans leur maison. Pour souffler un peu, le couple va s’offrir une escapade.

Dans la vallée du Rhône, tout semblait enfin sur les rails pour Dylan, Laurena et le montage de leur piscine en kit, mais le couple va continuer de collectionner les galères. Cette fois si, c’est autour de la canicule de venir compliquer les choses : « On n’aurait jamais pensé que cela allait être aussi difficile. Heureusement, les amis sont présents comme à chaque fois… » Dylan et sa femme sont pourtant loin d’imaginer ce qu’il va leur tomber dessus...

Kelly, carreleuse de 31 ans, est une star sur les réseaux sociaux. La jeune femme compte plus d’un million d’abonnés sur Tik Tok. La Fédération Française du Bâtiment en a même fait son ambassadrice. Mais entre son succès sur le net et les chantiers de son père, Kelly va devoir faire un choix : « Ce n’est pas si simple de choisir. J’aime mon père et l’entreprise familiale. Mais mes vidéos sur le net permettent de prouver que le bâtiment n’est pas un secteur uniquement réservé aux hommes. Et ça c’est très important pour moi ! ».

Rénover une maison du 16ème siècle de façon écolo n’est pas une mince affaire. Ce n’est pas Mirja et Benjamin qui diront le contraire : « On rénove cette maison à notre rythme et de façon écologique, c’est important pour nous. Mais on ne pensait pas que cela aller prendre autant de temps ». Quatre ans qu’ils galèrent sur leur chantier, qu’ils voudraient finir avant l’hiver. D’autant que depuis quatre ans ils dorment dans une yourte bien compliquée à chauffer l’hiver.

Avec leur longère, Charley et Charlotte commencent à voir le bout du tunnel. Ce samedi, ils vont faire ce que beaucoup de français connaissent : monter leur cuisine en kit : « J’adore faire ça, mais je ne supporte pas que Charley soit dans mes pattes, il a le chic pour me pousser à bout car il est toujours pressé. Il faut être très concentré et méthodique pour ne pas monter un meuble à l’envers ou perdre une seule vis ». Charlotte va devoir accélérer car après un an de travaux le couple a invité amis et voisin pour fêter son aménagement.