"Reportages découverte" : « Des déchets qui valent de l'or » sur TF1 samedi 20 mai 2023

Samedi 20 mai 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera dans "Reportages découverte" « Des déchets qui valent de l'or » réalisé par Elisabeth Bonnet Katz.

Transformer nos rebuts, nos déchets, en trésors. C’est la promesse de l’upcycling, l’art de recycler par le haut des objets mis au rebut. Depuis quelques années, le plastique qui inonde les océans, ainsi que les ravages pour l’environnement de la mode jetable, ont fait émerger une prise de conscience. En réponse, de plus en plus de créateurs préfèrent redonner une seconde vie à des objets déchus plutôt que d’en produire des neufs. Peu à peu, la seconde vie de nos rebuts s’invite dans les magasins chics, les défilés de mode ou les hôtels de luxe.

Durant plusieurs mois, une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces créateurs dans leur pari fou de faire du beau avec nos déchets.

C’est à la naissance de sa fille, en regardant son armoire remplie d'habits qu’elle ne mettait plus, que Géraldine Adam a eu l’idée de recycler des fripes d'adultes en vêtements pour enfants. Un an plus tard, en association avec une styliste et une modéliste, elle crée sa marque pour enfants Unie&co. Cette année, Géraldine voudrait approcher de grandes enseignes comme le Bon Marché à Paris. « Tout l’enjeu est de montrer que les habits de seconde main retravaillés peuvent être aussi beaux et désirables que du neuf ». Géraldine réussira-t-elle à convaincre le grand magasin parisien d’exposer sa nouvelle collection ? Et les consommatrices seront-elles prêtes à mettre de l’argent pour des tissus qui ont été déjà portés ?

Ludovic et Paul, deux amis ingénieurs ont travaillé quelques années dans l’industrie classique « à nourrir le système tel qu’il est pensé dans le but d’extraire, de produire, de vendre puis de jeter ». Il y a trois ans, à la suite d’une remise en question profonde, ils ont créé leur entreprise, Tizu, qui fabrique des meubles à partir de rebuts de bois et de vieux draps. Ils ont mis au point un procédé astucieux grâce auquel ils rigidifient de vieux tissus pour couvrir tables et tabourets. Ils vendent sur internet mais ils veulent aller plus loin. « Le meuble avec des palettes et des clous qui dépassent, c’est révolu. On veut prouver que l’on peut faire des beaux meubles design avec des rebuts ». Pour être à la hauteur de leurs ambitions, ils vont déménager dans un immense atelier et investir dans de nouvelles machines pour produire en série. Encore faut-il que les commandes suivent. Les deux ingénieurs vont-ils réussir à décrocher des gros marchés et séduire le monde des architectes et des designers ?

Dans les rues de Paris, là où le passant ne voit que des déchets, William Amor déniche des trésors. Sur les trottoirs et dans les poubelles, il collecte sacs, bouteilles plastique ou mégots de cigarettes. Au fil des ans, cet artiste du plastique a mis au point des techniques pour métamorphoser des déchets plastiques en bijoux, en ornements, en fleurs : une iris à partir d’une bouteille en plastique, une boule jaune de mimosa à partir d’un mégot. « Je suis un hypersensible qui a grandi à la campagne, explique William Amor. En ville, la nature me manque. Pour m'adapter, il a fallu que je porte un autre regard sur les choses ». Une grande maison de champagne vient de lui confier la décoration de bouteilles prestigieuses. William va devoir prouver que les rebuts ont toute leur place dans le monde du luxe.

A 35 ans, Bastien Valensi, lui, est à la tête de la marque de sacs à dos, Cabaia. Il conjugue une certaine décontraction et un sens inné des affaires. « J’appartiens à une génération qui ne peut pas passer à côté des enjeux environnementaux. Même si nous sommes une marque grand public, nous devons chercher toutes les solutions pour produire de façon plus écologique ». Son prochain défi : essayer de produire un sac à dos à partir de déchets plastiques de la mer, écolo mais pas trop cher. Ce projet l’amènera à sillonner l’Europe jusqu’aux côtes d’Afrique du Nord. Mais l’entrepreneur saura-t-il conjuguer ses impératifs de marge et ses engagements écologiques ? Bastien ignore encore toutes les embûches qu’il va rencontrer.