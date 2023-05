"Grands Reportages" : « Géo Trouvetou et inventeurs de génie » samedi 20 mai 2023 sur TF1

Samedi 20 mai 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grand Reportages" « Géo Trouvetou et inventeurs de génie » un document réalisé par Emilie Lambin.

Dans la tête de chaque inventeur, il y a d’abord une obsession : révolutionner notre quotidien avec de nouveaux objets. Mais entre l’idée et la réalisation, le chemin est souvent long et incertain. Il faut passer par le stress des concours, les doutes des proches et des professionnels, les tâtonnements sur les multiples prototypes, sans jamais cesser d’y croire. C’est sur ce chemin que les équipes de “Grands Reportages” ont marché pendant plusieurs mois, aux côtés de cinq inventeurs.

Jean-Christophe est le « Géo trouve tout » par excellence, un « serial inventeur » passionné. A 55 ans, il a une trentaine de brevets à son actif : ramasse poussière à pied, balance nomade, double porte anti-microbes … L’homme aux mille et une idées n’est jamais à cours d’inspiration. « Chacune de mes inventions part du besoin de me faciliter le quotidien. Ce qui me plaît dans le fait d’inventer, c’est que c’est infini. L’être humain a toujours inventé des objets, ça ne s’arrêtera jamais ». Son nouveau projet : une poussette électrique toute option, avec un système inédit de basculement automatique pour le bébé. Roi de la récup’et du système D, il se donne deux mois pour créer le premier prototype, à partir d’une vieille poussette et d’un chariot de golf. « Quand je suis dans mon atelier à bricoler, je retrouve mon âme d’enfant, le temps ne compte plus, je suis dans mon monde à moi ».

A 46 ans, Véronique, ancienne restauratrice, espère changer de vie grâce à une idée qui a surgi dans sa tête lors d’une balade sur la plage de Biarritz, et qui ne l’a jamais quittée : un sweat qui se transformerait en sac à dos. Mais c’est une plongée dans l‘inconnu pour la pétillante quadragénaire. « Moi je ne suis pas du tout inventrice ! J’adore créer, je suis passionnée, j’adore tout ce qui est artistique mais le monde des inventeurs, je ne connais pas, je pars à l’aventure ! » Vous allez suivre son entrée dans la grande famille des inventeurs. Ces prochains mois seront décisifs : concours, démarchage de boutiques, shooting photo … « Mon rêve c’est de voir un jour les gens porter mon sweat dans la rue, sur la plage, au marché. Ce serait une vraie fierté » Elle va se démener pour commercialiser son « sweat à dos » et transformer son rêve en réalité.

Benoît, lui, en est certain : il tient LE véhicule du futur. Voilà déjà 3 ans que cet ancien ingénieur de 39 ans, écolo convaincu, a dessiné les premiers croquis : mi vélo, mi voiture électrique, son bolide aura un habitacle de protection, un ou deux sièges, un coffre, un pédalier et quatre roues. « Au début, tout le monde me prenait pour un fou, mon entourage me disait d’arrêter mon délire. Mais aujourd’hui, ça prend forme, c’est là, ça existe ». En effet, c’est aujourd’hui le début de la fabrication, et le challenge est de taille : dans deux mois, le véhicule doit être opérationnel pour une grande présentation devant une foule d’investisseurs et de clients potentiels. « Deux mois, c’est très court, mais il n’est pas impossible qu’on y arrive ». Pour réussir à tenir les délais, l’équipe va travailler jour et nuit. « On passe par des montagnes russes émotionnelles. Certains jours, on se dit qu’on n’y arrivera jamais et on a vraiment envie de tout envoyer balader, et d’autres où l’on réalise que cette aventure est absolument incroyable ».

Amaury et Guillaume, eux, ont à peine 18 ans et déjà des dizaines d’inventions à leur actif. Distributeur de bonbons, robot serpillère … les deux amis créent toutes sortes d’objets depuis l’âge de 11 ans. Un passe-temps qui n’en finit pas d’étonner leurs parents : « C’est surprenant toutes les idées qui peuvent sortir de leurs têtes. Personne n’a jamais eu cette fibre dans la famille ! » affirme la mère d’Amaury. Les deux adolescents passent leur temps à bricoler dans leur atelier. Et cette année ils se sont lancés un défi : remporter le trophée des inventeurs du magazine Science et vie Junior, un concours national ! « On lit ce magazine depuis toujours, c’est vraiment notre rêve de gagner ce concours ». Ils misent tout sur leur “Calorilux”, un dessous de plat lumineux. Ces deux inventeurs en herbe réussiront-ils à convaincre le jury ?