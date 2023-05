"Télématin" mercredi 24 mai 2023 sur France 2 : Spéciale Cannes, les invités

Thomas Sotto, Julia Vignali & Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 24 mai 2023 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Ce mercredi 24 mai 2023 “Télématin” propose une spéciale Cannes. Les invités :

07:15 Mathieu Bellahsen, psychiatre, à Paris avec Thomas Sotto.

07:40 Les 4 vérités : Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.

08:10 Virginie Efira et Valérie Donzelli.

09:00 Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin et 3 comédiens de l'ADAMI - La force des artistes.