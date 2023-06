"13h15 le samedi" : « Les colporteurs d'étoiles » sur France 2 samedi 10 juin 2023

A découvrir ce 10 juin 2023 sur France 2 dans “13h15, le samedi”, « Les colporteurs d'étoiles » un reportage signé Marie-Pierre Farkas, Alexandre Marcellin, Henri Desaunay et Thomas Courcelle.

"13h15 le samedi" vous propose cette semaine une rencontre bouleversante avec une troupe de théâtre. Jean, Céline, Célia ou Maxime souffrent de ce que la médecine appelle une déficience mentale.

En l'espace de neuf mois, grâce au talent et à la foi de Stéphane Ropa, comédien et metteur en scène, ils ont appris à dominer leurs peurs, et surmonté leur handicap.

Les 3 et 4 juin, ils ont joué au théâtre de Vaison-la-Romaine, devant 400 personnes. Un spectacle rock et inclusif pour un moment magique et suspendu : Jean est sorti de sa bulle, Célia a fait porter sa voix, Kemissi a bien articulé… Un triomphe qui a ému le public aux larmes.

Le magazine a suivi leur travail acharné pendant neuf mois. Et Stéphane Ropa les a guidés sur un chemin qu’aucun n’avait imaginé.