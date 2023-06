"20h30 le samedi" « J'ai attrapé un coup de soleil... » samedi 10 juin 2023 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 10 juin 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « J'ai attrapé un coup de soleil... ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" se prépare pour l’été avec l’histoire méconnue d’une chanson culte en France, et la révolution du "Marcel".

Le jour où > La véritable histoire du "Coup de soleil"

Quelques notes de cette chanson suffisent à nous replonger en un instant au cœur du printemps 1980, quand la France découvre la chevelure bouclée du chanteur italien Richard Cocciante et se prend de passion pour "Le Coup de soleil".

Derrière le tube, il y a une histoire d’amour particulière, celle de son parolier, Jean-Paul Dréau, à l’époque amoureux d’une jeune fille habitant en face de chez lui. Lorsqu’elle le quitte, il écrit d’une traite les paroles de cette chanson… qui va avoir un pouvoir particulier : faire revenir l’être aimé.

"20h30 le samedi" raconte la naissance d’une mélodie porte-bonheur.

Actu > La révolution "Marcel"

Avec les températures estivales, un vêtement est ressorti des placards, un morceau de tissu très simple, sans manche, porté à même la peau. On l’appelle "camisole" au Québec, "chemisette" en Belgique, et en France, il a été baptisé Marcel, du nom de son inventeur, propriétaire de la bonneterie Marcel à Roanne (Loire).

Porté à l’origine par les ouvriers, le Marcel s'est fait symbole de virilité subversive avec Marlon Brando, avant que Freddie Mercury ne l’utilise pour faire passer un message codé…

Aujourd’hui, il est l’étendard d’une révolution des genres où les corps s’affranchissent et les frontières s’effacent. Tout à la fois viril et machiste, féministe et queer, le magazine raconte un vêtement plus politique qu’il n’y paraît, qui permet à chacun de se réinventer.

Bonus > Halte au corps parfait !

Avec l’été revient le cortège d’injonctions sur les corps, notamment des femmes, et celles-ci ne datent pas d’hier, comme les archives de l'INA en témoignent.