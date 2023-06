"Télématin" jeudi 16 juin 2023 : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2 à Marseille

Voici les invités qui seront reçus par Julia Vignali et Thomas Sotto jeudi 15 juin 2023 dans “Télématin”, diffusé sur France 2 à partir de 06:30 en direct de Marseille.

Jeudi 15 juin 2023 de 06:30 à 09:25 en direct, "Télématin" quitte son studio parisien pour s’installer en plein cœur de la cité phocéenne.

Plus de trois heures d'émission en direct du Vieux-Port, y compris les journaux télévisés, sur un plateau spécialement conçu pour l’occasion et totalement ouvert au public : reportages, chroniques et interviews vous feront découvrir Marseille et ses mille visages.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 16 juin 2023 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Karima Meziene, avocate - Eddy Sid, policier - Philippe Pujol, journaliste.

07:40 Les 4 vérités : Christophe Castaner, président du conseil de surveillance GPMM.

08:15 Julia Vignali recevra Pierre-Olivier Costa, président du Mucem.

08:40 Benoît Payan, maire de Marseille.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Marina Kaye.