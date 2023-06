"13h15 le samedi" : « Métronomes » sur France 2 samedi 17 juin 2023

A découvrir ce 17 juin 2023 sur France 2 dans “13h15, le samedi”, « La France olympique » une série documentaire en 4 épisodes signée François-Julien Piednoir et Anthony Santoro.

Quel est le point commun entre Alain Souchon, Renaud, Manu Dibango, Téléphone ou Ben Harper ? Ils ont tous faits leurs débuts dans les couloirs du métro. Pour ce nouveau numéro de "13h15 le samedi", voyage dans les entrailles de Paris.

Dans l'infernal triptyque "métro-boulot-dodo", "13h15 le samedi" a suivi les amoureux Jon et Juliette, et Josia, guitariste et trompettiste, qui mettent un peu de poésie dans ces kilomètres de dédale souterrain.

Ces trois musiciens viennent de passer une audition un peu particulière… La RATP doit faire le tri parmi les milliers de candidatures qu’elle reçoit, et a ouvert ses portes au magazine. Depuis vingt-cinq ans, deux fois par an, des auditions réunissent tous les aspirants pour délivrer 300 précieux sésames, le label Musiciens du métro, qui les autorisent à jouer dans les gares et stations du réseau.