"13h15, le dimanche" du 18 juin 2023 : « La France olympique » série en 4 épisodes sur France 2

A découvrir ce 18 juin 2023 sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, « La France olympique » une série en quatre épisodes signée François-Julien Piednoir et Anthony Santoro.

Dans cette série consacrée à la préparation des athlètes pour les JO 2024, les équipes de "13h15, le dimanche" suivent des nageuses, des champions de breakdance, d'équitation et de tennis fauteuil.

Le magazine "13h15 le dimanche" propose une nouvelle série inédite en quatre épisodes, consacrée à cette immense fête que seront les Jeux olympiques 2024. Alors que Paris se prépare à les accueillir pour la troisième fois dans l’histoire des olympiades, les athlètes français, eux, préparent leur corps et leur mental. Avec un point commun : les valeurs du sport qui ont changé leur vie.

A un an des Jeux, le moindre événement peut venir perturber la préparation ou une sélection : une blessure, un accident, une défaite… Il faut se relever et avancer. Les Jeux olympiques sont le théâtre d’histoires humaines, de leçons de vie qui poussent les athlètes au-delà de leurs limites. Ils vont pour les uns connaître les joies et les victoires, pour les autres les échecs et les blessures.

"13h15, le dimanche" a suivi les nageuses de l’équipe de France de natation synchronisée, des jeunes championnes complètes, à la fois gymnastes, apnéistes, danseuses, nageuses, artistes. Elles ont entre 15 et 22 ans, jonglent entre les entraînements dans l’eau et leurs études, et rêvent de gagner une médaille.

Grande nouveauté de Paris 2024, la danse hip-hop devient une discipline olympique. Le magazine accompagne un frère et une sœur, Damani et Sissi, champions de breakdance. Ils vivent à Saint-Etienne et aimeraient représenter la France aux Jeux. Mais attention, le breakdance est un sport où les blessures arrivent vite. Nous suivons aussi un autre "couple" : Nicolas Touzaint et son cheval Absolut Gold*HDC, deux stars de l’équitation française.

Dans les épisodes 3 & 4, le magazine poursuit avec Eve et son équipe de natation synchronisée, Sissi et Damani, les champions de breakdance, et Nicolas, l’un des meilleurs cavaliers français… qui vient de faire une chute, au milieu d’une épreuve en plein championnat du monde. Pour tous, chaque compétition est une répétition pour les Jeux.

On retrouve aussi Pauline Déroulède, championne de tennis fauteuil, une discipline paralympique. Le sport lui a sauvé la vie. Elle a perdu une jambe en 2018, renversée par une voiture. Participer aux JO lui donne une raison de se battre et de reconstruire sa vie.