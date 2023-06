"20h30 le dimanche" du 25 juin 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 25 juin 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 25 juin 2023, Laurent Delahousse reçoit :

Le grand entretien

Alex Lutz. Après les succès de Catherine et Liliane ou encore de Guy, et après les ultimes représentations de son spectacle au Théâtre du Châtelet, l'acteur et humoriste est à l’affiche d'Une nuit aux côtés de Karin Viard, son quatrième film en tant que réalisateur, dévoilé au Festival de Cannes en clôture de la sélection Un certain regard.

Rencontre

Paloma (Hugo Bardin), drag queen gagnante de la saison 1 de Drag Race France alors que la saison 2 démarre dans quelques jours sur France Télévisions.

Le Live de "20h30 le dimanche"

Lle pianiste et compositeur au succès international Chilly Gonzales, avant son grand retour en France en septembre, avec un nouvel album, nommé French Kiss, et plusieurs dates à l'Olympia.