"Grands Reportages" « Côte d'Azur : l'été de tous les risques - Épisode 2 », samedi 1er juillet sur TF1 - Vidéo

Samedi 1er juillet 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" le 2ème épisode de la série « Côte d'Azur : l'été de tous les risques » réalisée par Naomi Moschini, Marion Neubauer, Christophe Widemann, Maud Mallet, Jérémie Drieu.

Après deux saisons moroses et une fréquentation en baisse, le soleil brille de nouveau sur la Côte d’Azur ! Oubliées les restrictions sanitaires, les touristes français, mais aussi allemands, britanniques, américains, ont fait leur grand retour cet été entre Cassis et Menton, sur l’un des plus beaux littoraux de l'Hexagone.

Plages de sable blanc, grillades, rosé et fêtes jusqu’au bout de la nuit… Cette carte postale indémodable a-t-elle permis aux campings, restaurants, hôtels de se refaire une santé ? Les vacanciers ont-ils renoué avec le charme de la french Riviera ? Et comment gendarmes, services d’urgence, dépanneurs et répression des fraudes ont-ils assuré la sécurité de plus de 10 millions de visiteurs ?

Les équipes de “Grands Reportages” ont sillonné la Côte d’Azur pour raconter cet été de la renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes.

Épisode 2

Dépanneur entre Menton et Saint-Laurent-du-Var, Gaëtan est l’un des anges-gardiens de l’autoroute A8, dite la “Provençale”. Voiture de luxe en flammes sur la bande d’arrêt d’urgence, vacanciers en panne à quelques kilomètres de leur destination estivale, conducteur inconscient qui n’a pas bien vissé les roues de sa voiture : tout l’été, Gaëtan vole au secours des naufragés du bitume. Non sans risques…

La saison a commencé au très glamour camping de l’Esterel et Aurore affiche finalement complet. Mais cet été, un problème inattendu l’inquiète : le manque de saisonniers, notamment des cuisiniers. Dans ces conditions, la patronne va devoir trouver des solutions pour exploiter au mieux ses trois restaurants. Au club ados, ses deux animateurs doivent eux monter le plus gros spectacle de la saison en 24 heures. Pas si simple quand on doit gérer une trentaine de jeunes…

Dans les garrigues au-dessus de Draguignan, Thomas, 27 ans, a repris la ferme de ses parents. Mais le seul métier d’éleveur ne suffit pas à le faire vivre. Alors cet été, il s’est lancé un nouveau défi : concocter une barre glacée très sophistiquée, à partir du lait de ses chèvres. Séduira-t-elle touristes et restaurateurs ?

Enfin, Franck, lui, dirige l’un des plus prestigieux hôtels du mythique Cap d’Antibes, classé 5 étoiles. Des randonnées aquatiques en jet ski le long de la Baie des milliardaires aux mets raffinés, poissons fraîchement pêchés dans la Méditerranée et desserts aux fruits du maquis, en passant par le spa, tout est fait pour séduire une clientèle très exigeante. Mais problème : cette année, les touristes russes désertent la Côte d’Azur…