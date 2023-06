"Grands Reportages" « Au secours ! ma maison s’écroule... » sur TF1 dimanche 2 juillet 2023 - Vidéo

Dimanche 2 juillet 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Au secours ! ma maison s'écroule... » un document réalisé par Aline Hoorpah.

Une maison, c’est un patrimoine, mais c’est aussi pour beaucoup un refuge plein de souvenirs et d’émotions. Alors quand elle risque de s’effondrer, c’est toute notre vie qui bascule. Cibles de phénomènes naturels ou victimes de malfaçons, en France, plusieurs millions d’habitations sont menacées.

Entre départs précipités et désirs de retour, pendant un an les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des familles qui se battent pour sauver ce qu’elles ont de plus précieux : leur toit.

A la moindre tempête, leurs maisons pourraient disparaitre, submergées par la Méditerranée. En Haute-Corse, Pascal, professeur des écoles, sa femme, sa mère de 85 ans, ses enfants, mais aussi ses cousins et ses tantes se battent pour sauver leurs habitations face aux assauts des vagues. Leurs ancêtres sont arrivés ici il y plus d’un siècle. A l’époque, une immense plage séparait leurs terrains de la mer. Mais lentement le climat a changé et les vagues se sont rapprochées. « Je ne peux plus regarder la mer en face » assure la doyenne du clan. Depuis un an, la famille consacre tout son temps libre à construire une digue de fortune avec des sacs de sable. Mais cette protection artisanale ne peut suffire et la famille appelle à l’aide les pouvoirs publics.

Il y a encore quelques jours, Mireille et son mari Jean-Pierre profitaient de leur paisible retraite dans un coin charmant de Normandie. Mais des experts viennent de découvrir que leur maison pourrait disparaitre dans la terre. Il s’agit de l’une des 200 000 carrières sous terraines creusées au XIXe siècle par les agriculteurs pour extraire de la craie et l’utiliser comme engrais. La plupart n'ont pas été répertoriées. « Ce trou qui existe sous notre maison peut s’ouvrir d’un moment à l’autre et tout engloutir » s’affole Mireille. Évacués en urgence de ce pavillon où ils vivent depuis trente ans, les retraités vont être relogés dans un gîte. Pour sécuriser leur maison et rentrer chez eux, ils vont devoir trouver 40 000 euros puis réaliser des travaux très complexes.

En Haute-Marne, Patrick et Nathalie sont désespérés. Leur maison tombe en ruines. Elle était leur seule richesse, celle qu’ils voulaient transmettre à leurs quatre enfants. Pourtant quand ils l’achètent il y a 22 ans, le pavillon semble impeccable. Les premières fissures apparaissent des années après. Patrick et Nathalie découvrent alors que les fondations ne sont pas assez profondes pour assurer la stabilité de la construction, installée sur un sol fragile. Mais il est trop tard, la maison n’est plus assurée par le constructeur. « On a travaillé toute notre vie pour cette maison, on a tout perdu. C’est comme un deuil » déclarent-ils. Pour rebondir, ils espèrent vendre leur terrain à la municipalité, pour 30 000 euros. Mais le maire a mis à une condition : ils doivent détruire leur maison.

Depuis trois ans, Géraldine, Lionel et leurs trois enfants sont contraints de vivre chez des amis ou des parents. La maison qu’ils ont fait construire dans les Landes est pleine de malfaçons. Inachevée, inhabitable, elle menace même de s’écrouler. « Ça aurait dû représenter la maison du bonheur. La vue c’est écœurant, c’est vraiment un chantier à l’abandon » s’indigne Géraldine. Le constructeur a fait faillite et l’assurance, basée à l’étranger, est insolvable. Pour sauver leur maison le couple doit reprendre et terminer le chantier à ses frais. Géraldine et Lionel vont mobiliser tous leurs amis et faire preuve d’une grande imagination. Seule la solidarité des artisans de la région pourrait sauver leur maison.