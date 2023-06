"13h15, le samedi" : « Dans les yeux de Jérémie », ce 1er juillet 2023 sur France 2 - Vidéo

À (re)découvrir ce 22 janvier dans “13h15, le samedi” sur France 2, le portait « Dans les yeux de Jérémie » signé Marc de Langenhagen et Guillaume Salasca.

Jérémie Villet, prix de l’"étoile montante" du Wildlife Photographer of the Year 2019, est une jeune star de la photographie animalière. Il n'a pas peur du froid et aime se fondre dans des paysages enneigés, aussi beaux qu’hostiles, pour capter la faune sauvage.

“13h15, le samedi” est allé retrouver ce fils d’agriculteurs, né dans une ferme au milieu des champs dans les Yvelines, découvert en plein travail à l’hiver 2020 dans les Alpes avec le lapin blanc dans son objectif.

Pour obtenir ses photos, presqu’irréelles, jamais retouchées, le photographe des neiges se fond dans le blanc, où il capte un mouvement, un geste, un regard de la faune sauvage. Le “13h15, le samedi” l’a suivi pendant plusieurs mois, au fil des saisons.

Une immersion dans ses nouvelles aventures animalières, dans son quotidien entre deux hivers, pour tenter de comprendre comment il s’est formé seul aux secrets de la nature, en remontant aux sources de son art…