"Grands Reportages" « Côte d'Azur : l'été de tous les risques - Épisode 4 », samedi 8 juillet 2023 sur TF1 - Vidéo

Samedi 8 juillet 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" le 4ème épisode de la série « Côte d'Azur : l'été de tous les risques » réalisée par Naomi Moschini, Marion Neubauer, Christophe Widemann, Maud Mallet, Jérémie Drieu.

Après deux saisons moroses et une fréquentation en baisse, le soleil brille de nouveau sur la Côte d’Azur ! Oubliées les restrictions sanitaires, les touristes français, mais aussi allemands, britanniques, américains, ont fait leur grand retour cet été entre Cassis et Menton, sur l’un des plus beaux littoraux de l'Hexagone.

Plages de sable blanc, grillades, rosé et fêtes jusqu’au bout de la nuit… Cette carte postale indémodable a-t-elle permis aux campings, restaurants, hôtels de se refaire une santé ? Les vacanciers ont-ils renoué avec le charme de la french Riviera ? Et comment gendarmes, services d’urgence, dépanneurs et répression des fraudes ont-ils assuré la sécurité de plus de 10 millions de visiteurs ?

Les équipes de “Grands Reportages” ont sillonné la Côte d’Azur pour raconter cet été de la renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes.

Épisode 4

Dans le camping 5 étoiles du massif de l’Esterel, dans le Var, Hannah, 23 ans, est à la tête de la boutique de prêt-à-porter. Elle y vend des vêtements et des accessoires, achetés auprès de grossistes en Italie et en France à des prix abordables, entre 5 et 70 euros… A l’approche de la fin de la saison, la pression est donc maximale sur ses épaules : arrivera-t-elle à écouler ses stocks ? Pour y arriver, elle a décidé d’organiser un défilé au camping… Sous l'œil exigeant de sa belle-mère, l’omniprésente Aurore.

Cambriolages, tapages nocturnes, forcené retranché dans l’un des domaines viticoles ou vol… de saucisson ! L’été, il y a de quoi faire pour les gendarmes de la station balnéaire de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, dont la population est multipliée par 4. Dans la brigade, les touristes, souvent étrangers, défilent toute la journée pour porter plainte, en général pour des vols d’argent ou d’affaires personnelles. En permanence sur le terrain, Florian, Nicolas et Salah vont tout faire pour tenter d’assurer la sécurité de vacanciers souvent démunis et dépités…

Dans les marchés du Var, à Bandol et Sanary, ce sont eux les stars ! Sur son stand de quincaillerie, Alain sait vendre comme personne dénoyauteurs à cerises, casse-noix et chausse-pieds. Entraîné comme un sportif de haut niveau, Luc, lui, se concentre sur l’ustensile qui a fait son succès : un éplucheur de légumes. Durant les deux mois d’été, sauront-ils multiplier les ventes malgré un pouvoir d’achat en berne chez les consommateurs ?

Enfin, comme les ventes sur le marché ne lui suffisent pas, Thomas, éleveur et maraîcher, va tenter de vendre les barres glacées qu’il a mises au point aux professionnels de la région. Restaurant gastronomique dans l’arrière-pays, magasin de producteurs locaux sur le littoral… pour mieux vivre de son métier, l’agriculteur va devoir convaincre !