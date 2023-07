"13h15, le samedi" : « La Réunion, île des légendes », ce 8 juillet 2023 sur France 2

À (re)découvrir ce 8 juillet 2023 dans “13h15, le samedi” sur France 2, « La Réunion, île des légendes » une série en 4 épisodes signée Paul Degenève, Jean-Baptiste Jacquet, Elise Leynier et Guillaume Salasca,

Cette semaine, “13h15, le samedi” prend la direction de l’île de La Réunion. Paradis d’eau et de feu, volcan au milieu de l’océan Indien, un territoire où des aventuriers vivent au rythme des éruptions et des vagues. Et comme toute terre sauvage, cette île peut être aussi belle que dangereuse…

Rencontre avec Aline et Alain qui sont fous du piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs au monde. Ils le surveillent de près parce qu’il a déjà semé la destruction dans des villages de l’île. Et à force de l’explorer, ils en connaissent toutes les histoires.

Rencontre aussi avec les surfeurs Christophe, Julien et David. Sur les vagues de Saint-Leu, ville balnéaire sur la côte ouest de ce département et région d’outre-mer français, ils ont trouvé leur terrain de jeu favori. Il y a toujours eu des attaques de requins, mais depuis dix ans, leur nombre a explosé. Les raisons sont multiples et les conséquences dramatiques, mais le trio accepte le risque. Aujourd’hui, ils se battent pour que leur plage ouvre à nouveau…

En mars 1977, la nuit vient de tomber sur la commune de Sainte-Rose, à l’est du département. Le piton de la Fournaise, volcan actif de l’île culminant à 2 632 mètres d'altitude, est entré en éruption ! Les habitants comprennent que la lave se dirige droit sur leurs maisons…