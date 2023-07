"L'été de 20h30 le samedi" : « Le monoï, parfum de paradis » ce 8 juillet 2023 sur France 2

"L'été de 20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 8 juillet 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, vous emmène à plus de 15 000 kilomètres de la métropole, en Polynésie.

"20h30 le samedi" se met aux couleurs de l'été avec sa collection inédite "L'été de 20h30".

Pour ce nouveau numéro, en route vers un voyage parfumé en Polynésie française.

"20h30 le samedi" vous emmène à plus de 15 000 kilomètres de la métropole, dans un morceau de France situé dans le Pacifique, entouré de lagons turquoise et de paysages paradisiaques : la Polynésie française.

Si le paradis a un parfum, c’est bien celui du monoï, ce mélange d’huile de coco et d'huile de fleur de tiaré réputé pour ses vertus de soin et de beauté grâce à son pouvoir hydratant. Utilisé il y a plus de deux mille ans par les ancêtres des peuples polynésiens, les Maohis, le monoï fait partie intégrante de la culture locale et de l'art de vivre des familles.

A Tahiti, quatre fabricants exportent plus de 400 tonnes de monoï par an dans le monde entier. Le magazine a rencontré Jérémy, qui fabrique du monoï certifié "appellation d’origine", mais aussi Robert, l’un des derniers Tahitiens à encore concocter son monoï de façon traditionnelle, comme sa grand-mère le lui a appris.

Un reportage de Paul Degenève, Thomas Delorme et Matthieu Houel.