"Grands Reportages" : « Changement de propriétaires », épisode 1 samedi 15 juillet 2023 sur TF1 - Vidéo

Samedi 15 juillet 2023 à 13:40 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" le 1er épisode de la série « Changement de propriétaires » réalisée par Marion Baillot Et Claire Leisink.

Une maison, c’est bien plus que des pierres, des fenêtres et des portes. Nos maisons sont les témoins de nos vies. Elles abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes et singulières. Alors quand vient le moment de vendre ou d’acheter, c’est plus qu’un bien immobilier qui change de mains.

A chaque fois, c’est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves. Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées. Pour ceux qui partent, c’est un peu d’eux-mêmes qu’ils laissent derrière eux. Pour ceux qui achètent, c’est la promesse d’une nouvelle vie, d’un nouveau départ. Hériter, déménager, s’endetter, rénover, tout quitter…

Classiques, insolites, résidences principales ou secondaires, pendant plusieurs une équipe de “Grands Reportages” a suivi des acheteurs et des vendeurs au moment où ils vont se lancer dans un projet immobilier. “Grands Reportages” va vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s’apprête à basculer. Une série inédite en quatre épisodes. Vous ne regarderez plus du même œil les panneaux « à vendre », « vendu » ou « changement de propriétaires ».

Épisode 1

Dans l’Aveyron, Gérard et Marie-Françoise sont les propriétaires d’un ancien hôtel-restaurant sur la place du village. Cela fait cinq ans qu’ils veulent vendre leur bien. Sans succès. Alors ils ont décidé de s’adresser à un agent immobilier qui utilise une technique toute nouvelle. Le Try and Buy, essayer avant d’acheter ! Gérard et Marie-Françoise proposent donc aux futurs acquéreurs de pouvoir tester avant de se décider mais ils ne sont pas complètement rassurés. « On n’était pas très chauds au départ, imaginez que les acheteurs voient un défaut qui fasse capoter la vente ! Et confier les clés de la maison à quelqu'un que l'on ne connait pas, c’est stressant ! »

Vincent et Christophe, deux copains d’enfance, sont tentés. Avec leurs deux familles, installées à Montpellier, ils ont un projet de maison de campagne. « En passant une nuit ici, ça nous permet de mieux voir la maison. On a déjà visité une fois, mais là c’est sans l’agent immobilier, c’est mieux ! » Vincent et Christophe ont pu inspecter tout le bâtiment, de la cave au grenier. « Quand on est venu la première fois avec l’agent immobilier, on a eu une heure, on a vu ça en coup de vent. Là on a eu tout notre temps pour nous décider ! »

Après cinq années d’espoirs déçus Gérard et Marie-Françoise vont enfin réussir à vendre leur bâtisse de 600 m2 pour 149000 euros.

Jean-Philippe est un jeune retraité. Il a toujours voulu être chef de gare, mais la vie en a décidé autrement. Son rêve d’enfance encore chevillé au corps, il a décidé de s’offrir un jouet grandeur nature, la gare désaffectée de Pontivy en Bretagne. « Un jour un copain qui habite dans la région et qui connaissait ma passion m’a appelé pour me dire qu’il y avait cette gare à vendre. 24 heures après je faisais la visite, et là j’ai eu un coup de coeur ! »

Dans la salle des consignes, à l’abri des regards, une surprise : l’ancienne façade de la gare qui porte encore le nom d’origine, « Napoléonville ». Le bâtiment date de 1864 et tombe par endroit en ruines. Jean-Philippe veut entièrement le rénover, pour le remettre dans son état d’origine. Et notamment réinstaller l’horloge qui la surplombait. Si l’achat s’élève à 60 000 euros, les travaux, eux, se montent à plus de 800 000 euros.

Virginie et Sébastien ont fait une petite folie, ils viennent de signer une promesse de vente. Un coup de foudre sur petite annonce. Une seule visite a suffi. Ils ont eu envie de tout plaquer, de changer de vie. Ils ont vendu leur maison dans le nord et leur nouvelle adresse sera un camping dont ils vont s’occuper et dans lequel ils vont vivre à l’année avec leurs deux filles, à six cents kilomètres de chez eux, dans le Massif Central. « Les photos de l'annonce nous ont attirés, on a beaucoup regardé les commentaires et les réactions sur les réseaux sociaux nous ont convaincu qu’habiter dans un camping, ça pouvait être bien, c’est sûr que ça va être rigolo ! ». La vente définitive n’aura lieu qu’après la saison touristique. Pour rassurer et aider Virginie et Sébastien les propriétaires actuels se sont engagés à leur donner toutes les ficelles du métier. Pour Virginie et Sébastien c’est le saut dans l’inconnu « on a découvert en faisant ce qu’on pourrait appeler notre formation que la gestion d’un camping, c’est bien plus compliqué que de s’occuper d’un pavillon ! Là il faut savoir beaucoup chose de soi-même, c’est pas possible d’appeler l’électricien ou le plombier tout le temps ! Il faut être un peu Mac Gyver ! » Et c’est loin d’être le cas !

C’est un petit pavillon de banlieue parisienne comme il en existe des milliers. Mais sur les hauteurs de Cachan, il présente un signe particulier. Son propriétaire vient de décéder et il n’a pas de descendance connue. Il est à l’abandon. Patrick, un généalogiste professionnel a été mandaté par un notaire pour retrouver le propriétaire. Il va donc devoir enquêter auprès du voisinage pour voir à qui cet héritage va profiter. « On voit tout de suite que c’est un beau patrimoine. C’est un dossier sympa, avec une belle parcelle, c’est un bel actif donc on sait que les héritiers on va pas les rechercher pour rien ! » Après plusieurs semaines de recherches, il va enfin trouver la propriétaire à trois cents kilomètres de Cachan dans le Loiret. Hélène, est une cousine éloignée du dernier propriétaire, c’est la seule héritière ! Et pour c’est une surprise pour elle. « C’est inattendu, c’est sûr, mais je vais partager avec ceux que j’aime bien. Refaire la cour de ma maison, c’est toujours bon à prendre. Et puis je pourrai faire plaisir à mes proches, de toute façon, il y a toujours moyen de dépenser de l’argent quand on en a ! »