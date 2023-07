"Grands reportages" : « La guerre des voisins » sur TF1 dimanche 16 juillet 2023 - Vidéo

Dimanche 16 juillet 2023 à 13:40 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “Grands Reportages” « La guerre des voisins » réalisé par Christophe Widemann, Chloée Alexandre et Rim Khalifa.

Nuisances sonores, droit de passage, travaux, dégâts des eaux… Alors que les Français passent plus de temps chez eux avec la crise sanitaire, les conflits de voisinage explosent ! Plus de la moitié d’entre eux disent aujourd’hui avoir des problèmes avec leurs voisins, en ville ou à la campagne...

De quoi donner du travail aux conciliateurs de justice, comme Roland Canda, qui tente de résoudre les querelles, avec autorité et diplomatie.

A Sens, une famille est accusée par ses voisins d’attirer les souris depuis qu’elle a installé un poulailler dans son jardin. Mais elle tient absolument à garder ses poules. La conciliation va mal se passer.

Dans un petit village de Seine-et-Marne, c’est un problème de fuite sur le toit de maisons mitoyennes qui sème la discorde entre deux voisins : “Je suis habituée, quand ce sera fini, ce sera autre chose. Il a fait un dossier pour le juge, il y a plein de choses qui ne sont pas vraies. Pour moi, c’est du harcèlement”, explique Nadine au sujet de son voisin Victor. Le conciliateur va tenter de trouver une solution à ces deux conflits… avec plus ou moins de succès.

A La Rochelle, ce sont de grands frênes qui sèment la discorde. Ana n’en peut plus de devoir chaque jour ramasser feuilles mortes et branches autour de sa piscine. Elle a attaqué les trois voisins propriétaires des arbres en Justice et veut qu'ils soient abattus. Mais Isabelle y tient comme à la prunelle de ses yeux : « Les arbres, je refuse qu’ils disparaissent, ce n’est pas possible. Ils étaient là il y a 70 ans, ils vont y rester. »

En banlieue de Pau, c’est tout un quartier qui est vent debout contre le patron d’un nouveau club de padel. A la tête de la contestation, Monica qui habite à proximité immédiate des deux terrains extérieurs de ce dérivé basque du tennis : « C’est ouvert, le son des balles monte, ça s’amplifie, ça prend la tête, un bruit en continu, cela ne s’arrête jamais. C’est ça qui est agaçant. » Conscient du problème, le maire va tenter de limiter les nuisances mais le patron du club ne compte pas se laisser faire…

Enfin, certains conflits de voisinage dégénèrent parfois en violences et se retrouvent à la une de la presse. Comme dans le Gers, où Guillaume vit volets fermés après des altercations répétées et parfois violentes avec un couple de voisins, qu’il accuse de jeter des objets contre sa maison en son absence : « Les claquettes de Monsieur, une canette de bière, un morceau du reste de son feu, un énorme caillou. C’est ce qu’on a reçu de la part du voisin, il nous balance tout ce qu’il peut. » Guillaume est à bout et songe aujourd'hui à déménager pour retrouver une vie normale...