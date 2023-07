"L'été de 20h30 le dimanche" : « Le goût de la cascade » ce 16 juillet 2023 sur France 2

"L'été de 20h30 le dimanche", présenté par Laurent Delahousse ce 16 juillet 2023 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, vous propose de visiter une école particulière, qui forme de futurs cascadeurs.

"20h30 le dimanche" se met aux couleurs de l'été avec sa collection inédite "L'été de 20h30".

Quand on rêve de jouer dans un "James Bond", il faut savoir se battre, tomber d’un immeuble, ou avoir le corps qui s’enflamme... et c’est un métier dont on peut apprendre les rudiments auprès de Lucas Dollfus. Il a créé un lieu unique au monde, l'école de ses rêves dans le nord de la France, au Cateau-Cambrésis, près de Cambrai, et a déjà formé plus de 750 élèves. Rencontre et sensations fortes dans ce numéro de "20h30 le dimanche".

Encadrés par une équipe de professionnels (dont des chorégraphes, coordinateurs de cascades ou encore des membres des Yamakasi), au Campus Univers Cascades, les étudiants se forment au métier de cascadeur. Acrobaties, combats, sauts dans le vide depuis un hélicoptère ou une voiture, maniement d'armes, parkours, escalade, musculation... ils ont deux ans pour apprendre toutes les techniques en 800 heures réparties sur des stages de deux semaines.

Les qualités requises pour intégrer cette formation : une excellente condition physique, la rigueur, le goût du spectacle et du dépassement de soi, la capacité de travailler en équipe... Il leur faudra travailler leur jeu, leurs expressions et émotions, la fluidité de leurs mouvements, mais aussi leur mémoire.

En France on compte environ 500 cascadeurs professionnels. Si ce métier a longtemps été réservé aux hommes, les choses évoluent, et de plus en plus de filles rejoignent cette formation. Ce centre de formation est renommé dans le monde entier et a séduit les plus grandes productions cinématographiques.

Un reportage de Jean-Sébastien Desbordes, Mathieu Martin et Anthony Santoro.