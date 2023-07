Laurent Ruquier arrive sur BFMTV à la rentrée dans une quotidienne de 20:00 à 21:00

On pensait le retrouver sur TF1 ou sur M6, c'est finalement sur la chaîne info BFMTV qu'officiera Laurent Ruquier à la saison prochaine dans une quotidienne.

Dans un communiqué de presse, BFMTV annonce être très heureuse d'accueillir sur son antenne Laurent Ruquier pour la saison 2023/2024.

Laurent Ruquier rejoint la première chaîne info de France pour animer un nouveau rendez-vous avec Julie Hammett à ses côtés, du lundi au jeudi de 20:00 à 21:00.

Il rejoindra la rédaction de BFMTV à partir d'octobre 2023.

Laurent Ruquier déclare :

"Je suis très heureux de rejoindre BFMTV, la chine info de référence qui m'offre ainsi la chance de revenir a ce qui me passionne depuis toujours l'actualité, qu'elle soit politique, sportive, culturelle ou sociétale.

Ce nouveau défi sera l'occasion pour moi de traiter et débattre de l'information, à la fois en laissant place au direct mais aussi en prenant le temps de la réflexion sur des évènements à propos desquels on a parfois tendance à réagir trop rapidement sans y apporter les nuances nécessaires.

Comme je l'ai toujours fait depuis trente ans, que ce soit, a mes débuts sur France Inter ou depuis vingt ans sur le service public, je donnerai la parole aux idées différentes.

De Michel Polac à Charles Consigny en passant par Eric Zemmour ou Eric Naulleau, Aymenc Caron ou Yann Moix, Gérard Miller, Audrey Pulvar ou Natacha Polony, j'ai toujours eu pour but d'écouter la multiplicité des opinions tout en tentant d'apporter mon point de vue, parfois singulier, luttant à ma façon contre la subjectivité du militantisme. Je continuerai à le faire, avec Julie Hammett à mes côtés et avec de nouvelles voix et de nouveaux visages bien sûr. Je n'ai qu'un mot à vous dire Hâte !"