"Reportages découverte" : « Des petits coins de paradis » dimanche 23 juillet 2023 sur TF1 - Vidéo

Dimanche 23 juillet 2023 à 14:50 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "Reportages découverte" « Des petits coins de paradis » réalisé par Hélène Maucourant.

On a tous un petit endroit secret, un lieu où l’on se sent bien, souvent loin de tout. Une cabane isolée où se retrouver, une maison dans un pays paradisiaque pour oublier ses soucis, s’isoler, une plage cachée pour se ressourcer... Au bout du monde ou tout près de chez soi, à chacun son paradis !

"Reportages découverte" est allé à la rencontre de Français qui ont accepté de partager, avec nous, leurs petits coins secrets et le bonheur qu’ils y cultivent.

Fabienne estime avoir beaucoup de chance : elle a découvert son petit coin de paradis à une heure et demi de route de chez elle seulement ! Cette bordelaise a acheté avec ses frères et sa mère des hangars de pêcheurs au bord de l’estuaire de la Gironde. Ensemble, ils restaurent ces cabanes depuis plusieurs années. « Ici on a l’essentiel. On a la vue, on a l’estuaire, les oiseaux (…) On a besoin de rien que d’être bien et de profiter du moment, c’est tout ! ». Un mode de vie rudimentaire, au calme, loin de la foule où Fabienne et sa famille aiment se retrouver. Ils ont quelques semaines pour agrandir l’une des cabanes afin de réunir leur famille au complet pour l’été.

Benjamin, lui, est photographe et trouver des endroits cachés fait partie de son métier ! Il a décidé de profiter des beaux jours pour sillonner la Côte de Beauté, en Charente Maritime, avec quelques amis qui ne connaissent pas la région. « Surtout ne faites pas tourner l’adresse, ça doit rester sauvage ! ». Il veut en saisir les plus beaux paysages cachés, loin des touristes. « Mon challenge c’est de trouver des endroits que personne n’a trop exploité ». Il tentera d’atteindre des lieux isolés de la côte à pied ou en bateau pour réaliser un exposition photos et ainsi rendre hommage à la beauté de la côte atlantique.

Gina et Alex, un jeune couple de parisiens, se rendent plusieurs fois par an au Mexique, à Los Coloradas, le village où Gina a passé toute son enfance. Une région encore préservée du tourisme, posée dans une lagune au bord de la mer des Caraïbes. « Dans ce paradis il y a toutes les couleurs : le lac rose, la mer bleue, le sable blanc, les palmiers… ! On est dans la nature, on a la brise qui nous caresse et le soleil surtout qui nous réchauffe ! ». Gina et Alex ont décidé d’ouvrir une maison d’hôtes dans ce havre de paix pour partager avec d’autres voyageurs leur amour du Mexique authentique.