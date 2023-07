Pascale de La Tour du Pin quitte BFM TV pour rejoindre C8 à la rentrée

C8 et H20 Production annocent dans un communiqué l'arrivée à la rentrée de la journaliste Pascale de La Tour du Pin qui quitte donc l'antenne de BFM TV.

Dès la rentrée, Pascale de La Tour du Pin animera une nouvelle émission sur C8, produite par H20 Productions, dont elle sera la Rédactrice en Chef.

Elle interviendra régulièrement dans Touche Pas à Mon Poste en sa qualité d’experte de l’information et sera le joker de Cyril Hanouna à la présentation du talk lors des absences de ce dernier.

Pour Cyril Hanouna, Président de H20 Productions : « C’est une grande fierté pour toutes les équipes et pour moi d’accueillir la meilleure dans sa catégorie. Je ne pouvais rêver meilleur mercato. Construire l’avenir de la chaîne au côté de Pascale est très motivant pour nous. »

Pour Franck Appietto, Directeur Général de la chaîne C8 : « Nous sommes très heureux que Pascale de La Tour du Pin ait choisi la chaîne C8 pour démarrer une nouvelle aventure professionnelle. Pascale est une journaliste reconnue de tous qui, par sa rigueur, sa bonne humeur et son sens du public va enrichir notre pool de talents. »

Pour Pascale de La Tour du Pin : « Après 15 ans en radio et en télévision dans l’info en continue, j’avais envie d’un nouveau défi. Je suis très enthousiaste de relever ce nouveau challenge au sein de la famille H20 et avec la chaîne C8 qui a montré ces dernières années une dynamique et une créativité sans égale. J’aurais à coeur de conserver mon exigence journalistique pour la mettre aux services de programmes variés mêlant information et divertissement. »