Geneviève de Fontenay est décédée dans son sommeil à l'âge de 90 ans

Figure emblématique des Miss France, Geneviève de Fontenay est morte à 90 ans mardi 1er août 2023 dans son sommeil à Saint-Cloud.

Organisatrice de concours de beauté française, Geneviève de Fontenay a été présidente du Comité Miss France de 1981 à 2009 et du Comité Miss Prestige National de 2010 à 2016.

Contrairement à d'autres ambassadrices de la mode française qui estiment que le chic et le bon goût passent par un renouvellement constant des tenues, Geneviève de Fontenay possédait un unique style de chapeau dont elle n'a jamais changé.

Il constituait sa marque de fabrique et lui valait le surnom de « La Dame au Chapeau ». Le répertoire de ses tenues, assorties et systématiquement noires et blanches, était lui aussi très limité et formait un look inchangé depuis 1957, année où il était à la mode.

Geneviève de Fontenay suivait là les conseils de Louis Poirot, son compagnon, ce dernier jugeant alors que « sa tête est trop petite pour son corps » et lui ayant conseillé de porter un couvre-chef.

Ce mercredi 2 août 2023, son fils Xavier a annoncé sur TF1-LCI le décès de Geneviève de Fontenay la veille à 23 heures d'un arrêt cardiaque durant son sommeil à son domicile de Saint-Cloud.