"Reportages découverte" « Il était une fois au pensionnat » sur TF1 samedi 9 septembre 2023

Samedi 9 septembre 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « Il était une fois au pensionnat » réalisé par Claire Leisink.

Le pensionnat est souvent une menace, brandie par les parents. Et parfois cela s’avère être une bonne solution : le moyen de trouver un cadre, d’apaiser certaines tensions familiales, d’apprendre à vivre en communauté, pour devenir plus autonome.

Pendant une année scolaire, de septembre à juin, une équipe de "Reportages découverte" a suivi 4 internes du pensionnat Saint-Martin de France de Pontoise, en région parisienne. La particularité de ce pensionnat repose sur son organisation en maison, au nombre de 4, deux de filles, deux de garçons, répartis entre le collège et le lycée. La maison est le lieu de vie de l’élève quand il n’est pas en classe. Au sein de sa maison, les élèves vont apprendre à travailler, vivre en groupe, cohabiter.

Loreleï rentre en 4eme, elle n’est jamais allée au pensionnat de sa vie. Ses parents l’ont poussée à intégrer ce lieu car elle était victime de harcèlement dans son ancien collège. « Je n’étais pas bien dans mon ancien collège. J’attends de cette année d’avoir de meilleures notes et de me faire de nouveaux amis. ». Mais cette année non plus ne sera pas un long fleuve tranquille pour l’adolescente et l’expérience « pensionnat » pourrait bien tourner court.

Jean, lui, rentre en seconde à l’internat. Il rêve d’être artiste. Ses parents exigent d’abord de bons résultats scolaires. « Avec mon père, on s’est lancés un petit défi, si j’arrive à avoir entre 15 et 17 de moyenne, j’ai un cadeau, un téléphone, un nouveau, je vais faire de mon mieux, c’est une petite carotte… ».

Reda connaît bien les internats. Ses parents travaillent entre le Maroc et la France. C’est leur troisième déménagement en seulement 4 ans. Le pensionnat doit devenir sa deuxième famille. « Il y a le petit stress de savoir si on va se faire de nouveaux amis…, mais une fois que j’y suis je pense que je m’adapte bien dans l’environnement, je me crée une petite place, parmi tout le monde ». Pourtant, cette année va être plus difficile que Reda l’imagine. Le jeune adolescent va devoir prendre sur lui…

Enfin Eglantine rentre en terminale et doit donc décrocher son bac cette année. Mais la passion d’Eglantine, ce n’est pas l’école, mais le hockey sur Roller, elle est gardienne de but. Elle fait sa deuxième rentrée à l’internat. « En travail quotidien à la maison, c’était à 0 heures de l’année, littéralement, je rentrais à la maison, je posais mon sac, je le reprenais le lendemain mais là comme on a 3h d’études obligatoires, même si sur les trois heures, je ne travaille qu’une heure, au moins j’ai un cadre, moi ça me convient. » L’internat va-t-il l’aider à se structurer suffisamment pour obtenir le bac ?

Pendant 1 an, Eglantine, LoreleÏ Jean et Reda vont vivre des hauts et des bas, des doutes, des échecs et des victoires. Mais au final, le choix de l’internat sera-il le bon ?