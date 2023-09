Sénatoriales 2023 : édition spéciale en direct sur France 3 dimanche 24 septembre 2023 avec Francis Letellier

Dimanche 24 septembre 2023 à partir de 22:45, Francis Letellier présentera en direct sur France 3 une édition spéciale "Sénat 2023" à l'occasion des élections sénatoriales.

Ce dimanche 24 septembre se tiendront les élections sénatoriales qui permettront de renouveler 170 sièges au Palais du Luxembourg.

France Télévisions propose une édition spéciale pour suivre et analyser les résultats de ce scrutin au suffrage universel indirect.

A partir de 22:45 sur France 3, Édition spéciale présentée par Francis Letellier, avec la participation de Cyril Graziani, chef du service politique de France Télévisions et Guillaume Daret, journaliste politique.

Reportages, décryptages, éclairages et analyses, plus d’1h30 d'émission en direct durant laquelle Francis Letellier et ses invités reviendront sur les multiples enjeux de ces élections. Mais aussi sur les futurs textes qui seront débattus : budget, immigration…

Au cours de la soirée, trois de nos envoyés spéciaux interviendront depuis trois départements aux enjeux majeurs : Paris, le Nord et la Nouvelle-Calédonie, où les divisions et les enjeux politiques pourraient bouleverser les rapports de force politiques



Mais aussi des reportages pour montrer l’importance et le rôle du Sénat, les coulisses d’un dimanche électoral particulier en régions et les réactions politiques.