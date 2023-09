Demain, dimanche 24 septembre, le président de la République Emmanuel Macron accordera une interview exclusive à TF1 et France 2.

Le chef de l'État répondra aux questions de Anne-Claire Coudray (TF1) et de Laurent Delahousse (France 2) en direct de l'Élysée dans le journal de 20:00.

Le président de la République reviendra sur l'actualité de cette semaine et les échéances à venir.

Cette interview sera diffusée en direct sur TF1 et sur France 2, et simultanément sur TF1 Info, LCI canal 26, sur franceinfo canal 27 et franceinfo.fr.