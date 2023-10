Hommage à Jean-Pierre Elkabbach sur Public Sénat

Suite au décès de Jean-Pierre Elkabbach, mardi 3 octobre 2023, Public Sénat, dont il a été Président de 2000 à 2009, modifie sa programmation pour lui rendre hommage.

Ce mercredi 4 octobre 2023 à 18:00, Thomas Hugues, présentateur de "Sens Public", consacrera une grande partie de l'émission, diffusée en direct, à un hommage à Jean-Pierre Elkabbach pour lequel il recevra des personnalités de la chaîne ayant collaboré avec lui et des invités politiques. Cette émission sera rediffusée à 22:00.

Vendredi 6 octobre, Public Sénat proposera de redécouvrir cette personnalité charismatique et emblématique des médias, avec la diffusion à 17:30 de l'émission "Un Monde, un Regard" avec Jean-Pierre Elkabbach, présentée par Rebecca Fitoussi (Rediffusion à 23:00). Cette émission a été enregistrée le 2 décembre 2022.

Pour Christopher Baldelli, PDG de Public Sénat depuis juin 2021 : « Jean-Pierre Elkabbach a été le premier président de Public Senat. Il a donné son nom à notre chaîne , il l'a fait naître et grandir dans le culte de l'ambition et du professionnalisme . Il a aussi contribué à en faire un creuset de jeunes talents qui se sont révélés sur Public Senat. A titre personnel , au delà du grand journaliste, j'ai aussi à plusieurs reprises côtoyé le dirigeant de grand média que fut Jean-Pierre, et je peux témoigner qu'il a toujours mis la même énergie, le même talent, la même fougue dans les entreprises qu'il a dirigées que dans sa vie de grand journaliste. »