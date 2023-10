"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français - Saison 11, épisode 2 sur France 2 ce 8 octobre 2023

Ce 8 octobre 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans "13h15 le dimanche" un nouvel épisode inédit la série documentaire « Le feuilleton des Français » signé Marion Banchais et toutes les équipes du “13h15”.

Depuis maintenant onze saisons, "Le feuilleton des Français" de "13h15 le dimanche" part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu'ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Pour ce nouveau numéro, les équipes de "13h15 le dimanche" ont décidé de s’intéresser à l’impact du réchauffement climatique chez nos héros du quotidien. Si la douceur de ces derniers mois convient à certains, c'est un véritable danger pour de nombreuses professions.

Fonte des glaces, été indien, pouvoir d'achat...

David est pilote d’hélicoptère en appui des secouristes de haute montage, et il va découvrir un petit lac, lié à la fonte des glaces, près du massif du Mont-Blanc.

La douceur et l’été indien font le bonheur de quelques-uns, comme Milena la paludière, qui a réalisé cette année une très bonne récolte de sel.

Le pouvoir d’achat est une préoccupation qui s’invite encore et toujours dans le quotidien des Français. Valérie est coiffeuse à domicile dans le Cher et elle est bien placée pour sentir ces restrictions : le premier budget sur lesquels les français se restreignent est celui lié aux soins et à l’esthétique.

Désert médical, décrochage scolaire et foire agricole payante

Un habitant sur trois en France se situe dans un désert médical. Philippe, médecin dans la Creuse, est d’autant plus content de former son successeur : un jeune médecin originaire de Malte.

L’avenir au cœur des préoccupations ou comment lutter contre le décrochage scolaire ? Et bien la pâtisserie peut y aider ! Khalid, le pâtissier des Cévennes, fait réviser à ses élèves les bases des mathématiques.

Deux euros, une somme qui ne semble pas énorme, mais c’est la première fois que la foire agricole de Lessay en Normandie, une des plus grandes foires du pays, est payante... En cette periode de vache maigre, cela va-t-il rebuter les 50 000 visiteurs qui y sont attendus ?