France 2 programme une grande soirée de l'information jeudi 19 octobre 2023 à partir de 20:00

Jeudi 19 octobre 2023 dès 20:00, France Télévisions bouleverse sa programmation et propose une grande soirée de l'information sur France 2.

Au sommaire de cette soirée spéciale, le conflit israélo-palestinien, l'assassinat du professeur Dominique Bernard après celui de Samuel Paty, les répercussions en Europe et dans le monde…

Le Journal de 20H présenté par Anne-Sophie Lapix, avec des reportages sur la situation au Proche-Orient et les envoyés spéciaux de la rédaction en duplex.

Après le Journal de 20H, L'Evénement, l'interview. Caroline Roux recevra Gabriel Attal, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.

Après l’attentat qui a coûté la vie à un professeur de français à Arras, comment l’Education Nationale fait-elle face ? Comment sécuriser les établissements scolaires, les élèves et les enseignants ? Après les assassinats de deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, comment éviter que de tels drames se reproduisent ? Gabriel Attal répondra en direct aux questions de Caroline Roux.

Dès 21:00, Israël-Gaza : l'onde de choc présenté par Caroline Roux et Julian Bugier.

Après les attaques terroristes du Hamas en Israël et les bombardements sur Gaza, le Proche-Orient peut-il basculer dans une guerre sans fin ? La paix est-elle hors d'atteinte entre Israéliens et Palestiniens ? Comment vivent les civils, premières victimes du conflit ? Quelles répercussions en France et en Europe ?

La rédaction de France Télévisions proposera une édition exceptionnelle, avec ses envoyés spéciaux à Tel Aviv, en Cisjordanie, au Liban, des reportages et décryptages.

Et en plateau invités, analystes et experts. Comment le conflit peut-il évoluer ? Comment apaiser les tensions en France ?

Par conséquent, le "JT Météo Climat", "Un si grand soleil", "Basique la quotidienne" et la soirée spéciale "Inauguration de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts" sont déprogrammés.

La suite des programmes reste inchangée avec le documentaire "Infrarouge : Les beaux parleurs".

L'épisode "Un si grand soleil" est décalé au vendredi 20 octobre 2023.

La soirée spéciale "Inauguration de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts" sera programmée ultérieurement.