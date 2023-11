"Grands Reportages" : « Héritiers inconnus », saison 3, épisode 3 & 4, samedi 4 novembre 2023 sur TF1

Entre secrets de famille et enjeux financiers, « Héritiers Inconnus » plonge dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux.

Antoine, Clémentine, Marine, Julien ou encore Clémence sont tous des professionnels de cette généalogie très spéciale. Ils travaillent pour le cabinet ADD et associés. Lorsqu’une vie s’éteint et qu’on ignore à qui doit revenir l’héritage, c’est à eux que les notaires font appel pour trouver d’éventuels héritiers. A la fois historiens et détectives, ils mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs inattendu et parfois leur révéler des secrets de famille.

Cette mission délicate peut les mener aux quatre coins du monde, sur des pistes inattendues, à la découverte d’histoires parfois rocambolesques.

Épisode 3

Pierre Coyola dirige le bureau de Bayonne. Il doit régler la succession d’un Français originaire du Pays Basque qui a émigré aux Etats-Unis où il est décédé. Ses biens américains ont déjà été liquidés, mais en France il laisse quelques terrains agricoles situés à Saint-Jean Pied de Port. C’est le fils du défunt en personne, Pierre-Charles, installé en Californie qui a contacté l’enquêteur. Il se dit fils unique et donc seul héritier. Mais en droit français, contrairement au droit américain, la loi exige que l’on effectue une vérification pour n’oublier aucun descendant. Les deux généalogistes vont découvrir que Pierre s’est en réalité marié à deux reprises et qu’il a bien eu un autre enfant, une certaine Pierrette, née en 1967… « Pierre Charles n’est donc pas fils unique. Il a bien une demi-sœur aînée. Nous allons lui annoncer qu’elle est héritière mais surtout, elle va réaliser qu’elle vivait à quelques kilomètres seulement de son frère ! ». Les chasseurs d’héritiers vont faire en sorte que ce frère et sa sœur se rencontre pour la premières.

A Paris, Antoine Djikpa, le directeur du département des recherches se lance dans un dossier qui risque de l’occuper pendant de nombreuses années. Après la succession d’Armand Dorville, le cabinet de généalogie est devenu le spécialiste des dossiers de spoliation d'œuvres d’art. Et l’histoire qui l’occupe actuellement est pour le moins rocambolesque ! Un catalogue de vente aux enchères a attiré l'œil d’Eléonore. Historienne de l’art et chercheuse de provenance, c’est une spécialiste des dossiers de spoliation. Et elle a le pressentiment que ce nouveau catalogue recèle bien des secrets. « On a un doute dès le départ sur le fait que cette vente ait pu avoir lieu avec le consentement des héritiers ».

Un autre dossier va être pris en charge par le cabinet. Celui d’un homme qui se prénomme Carlos. Il aurait eu deux vies. En France, où il s’est marié et où il est décédé, sans laisser d’héritier. Mais plusieurs années avant sa venue en France, il aurait aussi eu une vie en ex-Yougoslavie, son pays d’origine. Sur ce dossier, Marine fait équipe avec Vesna, originaire de Serbie. Ensemble, elles vont découvrir que Carlos s’était marié une première fois en Serbie dans les années 50, et qu’il avait eu une fille. Ils vont donc tenter de retrouver la trace de cette héritière. Cette mission s’annonce ardue dans un pays où beaucoup d’archives ont été détruites pendant la guerre. L’enquête de terrain auprès du voisinage s’avère incontournable. « Comment va réagir la fille du défunt à l’annonce du décès de son père, avec qui elle aurait apparemment essayé en vain de renouer dans le passé ? s’interroge Marine. Comment a -t-elle vécu toute sa vie avec l’immense chagrin de cet abandon paternel ? Va-t-elle accepter cet héritage après avoir ainsi été reniée ? ».

Épisode 4

Nous continuerons de suivre la quête des héritiers de William Burton, dont les œuvres d’art ont été spoliées pendant la seconde guerre mondiale. Antoine et Eléonore vont devoir s’armer de patience et de sang-froid. Car en menant leurs investigations, ils vont découvrir l’incroyable saga familiale. Après avoir appris que William Burton avait eu une fille en 1943, le duo s’envole pour New-York à sa recherche. C’est à la célèbre New-York Public Library qu’ils vont faire la découverte d’un événement retentissant, qui va tout changer. « Nous allons nous retrouver plongés dans un fait divers incroyable qui a défrayé la chronique aux États-Unis il y a près d’un siècle ! ».

Il arrive parfois que les généalogistes soient amenés à régler la succession d’une personne que tout le monde avait oubliée. Lucienne est décédée en 1975 à l’âge de 38 ans, dans des circonstances inconnues. A l’époque, elle vivait avec un homme dans le centre de la capitale. C’est lorsque les enfants de cet homme ont voulu vendre l’appartement que le notaire s’est aperçu que Lucienne possédait la moitié de ce bien. Les généalogistes doivent donc retrouver les héritiers de Lucienne et ils ne disposent d’aucun élément de départ. « En fait, je vais devoir retracer la vie de cette femme. Il va falloir que je comprenne ce qui lui est arrivé, donc les recherches s'annoncent fastidieuses, je pense. » Depuis quelques jours, ils vont de surprises en surprises. Car Lucienne aurait eu des enfants dont personne ne connaissait l’existence. Nous suivrons Clémence et Paul dans leur quête pour retrouver les héritiers de Lucienne.

Il y a des successions qui peuvent changer la vie des gens. C’est peut-être le cas du nouveau dossier de Véronique et Thierry. Tout commence à l'Hay-les-Roses par le décès d'un certain Dominique, un homme né en 1928 à Arcueil. Première surprise pour les généalogistes, alors que Dominique était ouvrier, il laisse pourtant derrière lui un patrimoine de près d’un million d'euros. Les généalogistes se lancent à la recherche d’éventuels heureux bénéficiaires de ce legs conséquent. Mais dès le début de l’enquête Thierry s’interroge : « On sait uniquement qu’il est célibataire, mais on ne sait rien des rencontres qu’il a pu faire ou de sa vie de couple éventuelle. Y a-t-il quelque chose dans sa vie qu'il a dissimulé ou pas ? C'est possible, mais on ne le sait pas. » Et un rebondissement va venir compliquer la tâche des enquêteurs et leur donner quelques sueurs froides.