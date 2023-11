"Grands Reportages - Concours : ces Français qui ont la gagne" : les 2 derniers épisodes diffusés dimanche 12 novembre sur TF1

Dimanche 12 novembre à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera les deux derniers épisode de la série de repotages "Concours : ces Français qui ont la gagne" réalisée par Agathe Soleranski et Guillaume Barthelemy.

Les concours : il y en a pour tous les goûts, toutes les disciplines, tous les âges. Compétition d’amateurs ou de professionnels, passion familiale ou solo, les Français aiment se mesurer.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des mordus de compétition qui ont mis leur vie personnelle entre parenthèses pour se confronter aux meilleurs de leur discipline, dans l’hexagone ou à l’étranger. Plongée dans l’univers de ces Français qui ont la gagne ! Une série en 3 épisodes plein de rebondissements.

Épisode 2

Dans cet épisode, nous retrouvons Stéphane à de la coupe du monde des fleuristes de Manchester, Stéphane va devoir fleurir sa première composition, une canopée. Mais le Français va se retrouver en difficulté, bien malgré lui : « Il y a ce côté un peu Français, ce côté généreux quoi. Mais il le fallait, une canopée, c’est généreux, le haut d’une forêt. Il fallait du produit, fallait de la came quoi ». Arrivera-t-il à se ressaisir pour espérer remporter le titre de champion du monde ?

Théo a un rêve, celui de quitter son Cantal natal pour faire carrière dans la coiffure : « J’ai toujours eu l’esprit compétitif, avec un besoin de me surpasser, sortir de ma zone de confort. Mon rêve ce serait d’intégrer l’équipe de France et de coiffer des stars à Hollywood ». Pour cela il va multiplier les concours. L’année dernière, il a échoué de justesse aux portes de la demi-finale d’un grand concours national. Alors cette fois-ci, pas question de revivre un échec.

Pour Ludovic et Clément, traiteurs, les concours c’est un sacrifice familial : « Sur une semaine, c’est compliqué parce que je ne vois ni ma femme enceinte, ni ma fille, c’est très dur à vivre pour moi », confie Ludovic. Clément, son coéquipier, vient d’investir, lui, dans une boutique traiteur, son absence de l’entreprise pèse sur sa femme co-gérante « C’est dur à gérer parce qu’on se sent seul. Forcément parce qu’il faut s’occuper des enfants, s’occuper de la vie au quotidien, ce sont des choses qu’il n’a plus trop le temps de faire ». Un podium à la coupe du monde serait le bienvenu pour ces deux familles.

A Bastia, en Corse, Marie, la jeune sommelière se bat pour être la meilleure de France : « C’est beaucoup d’émotions et je suis très fière, là je suis un peu déboussolée ». Elle fait déjà partie des 10 demi-finalistes. Accèdera-t-elle à la finale ?

En Angleterre, avec sa chienne Lady, Eliot participe au concours de sa vie : « Le parcours que je viens de regarder est un peu compliqué à certains endroits, un peu technique, j’espère faire un bon résultat ». Mais très vite, le jeune garçon commet plusieurs erreurs sur des obstacles et perd son sang-froid. Arrivera-t-il à se ressaisir pour la dernière épreuve ?

Épisode 3

Vingt-cinq ans d’amour et autant de danse sportive, Jacques et Motomé, un couple de sexagénaires, rêvent de remporter un trophée. Le problème c’est que malgré leur aisance sur le parquet, ils ont un sérieux désavantage : leur différence de taille de 35 cm : « Notre handicap, c’est ça qui nous stimule aussi, c’est un challenge ! On est comme ça et je ne peux pas changer de mari aujourd’hui ». Entre championnat de France et coupe de France, ils vont tout tenter pour faire oublier au jury, la différence de taille qui les pénalise.

En Angleterre, après une première manche décevante à la coupe du monde, Elliot, le passionné d’agility junior, n’a plus qu’une seule chance d’être sacré champion du monde. Pour l’aider, il peut compter sur son père qui pratique la pensée positive : « Pourquoi tu ne serais pas le MBappé ? -Parce que je ne suis pas le plus rapide ! -Rahh arrête un peu ! Vise un MBappé et puis comme ça marche pas tu seras juste en dessous ». S’il veut monter sur le podium, il va devoir garder son sang-froid.

Nous retrouverons Théo. Il vient d’être sélectionné pour la finale d’un grand concours national de coiffure : « Là, c’est du sérieux, avec ce concours, on est dans la cour des grands. Ça stresse un peu. » Dans cet épisode, Théo va devoir affronter des dizaines d’autres professionnels bien plus aguerris…

Après les mauvais résultats du concours de Paris où ses vaches se sont mal comportées, Clara, la jeune éleveuse, veut sa revanche. Dans cet épisode, nous retrouvons la jeune compétitrice au salon agricole de Bordeaux. Avec des vaches mieux préparées et plus assagies, Clara et son père vont tout faire pour atteindre le graal : « C’est mon premier grand concours quand j'étais petite, 2006, j’avais 6 ans. C’est pour ça que je suis contente d’être là aujourd’hui. On espère toujours remporter un podium. On est compétiteurs dans l’âme ».

A la coupe du monde des traiteurs de Lyon, après une épreuve de plat de cochon pas très réussie, Clément et Ludovic doivent envoyer leur café gourmand et la délicate cuisson de leurs soufflets. Alors que les autres concurrents sortent des plats parfaits, l’équipe de France est soucieuse : « Le risque du soufflet, c’est qu'il ne souffle pas. Je pense que c’est le soufflet qui va stresser un peu tout le monde, mais c’est normal, il nous stresse depuis le début, ce soufflet ». Clément et Ludovic arriveront-ils à monter sur le podium ?