"13h15, le dimanche - Successions épisode 3 : Frontières et fractures" ce 12 novembre 2023 sur France 2

Ce 12 novembre 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans "13h15, le dimanche" sur France 2 le 3ème épisode de "Successions", une serie inédite signée Cyril Zha, Tiphaine Honoré, Jérome Mars et Gianni Collot.

"Successions" suit une vingtaine de personnalités publiques, dans leur vie professionnelle, mais aussi personnelle, jusqu’en 2027, date à laquelle le président de la République sortant ne pourra pas se représenter.

Aucun scénario pour cette série inédite puisque ces personnalités jouent leur propre « rôle » au fur et à mesure des événements qu’ils vivent. "Successions" les suit dans leur vie réelle, dans leurs projets réels, leurs émotions réelles et même leurs arrière-pensées réelles.

Épisode 3 Frontières et fractures Partie 1



Alors que les grands axes de la loi "asile et immigration" sont débattus depuis le lundi 6 novembre 2023 au Sénat, la série "Successions" a convié des élu(e)s de l’Assemblée nationale et du Parlement européen, toutes formations politiques confondues, à se rendre auprès des acteurs de terrain, associations, pouvoirs publics, juridictions administratives, pour rendre compte des flux migratoires et des questions qu’ils soulèvent, à l’extérieur de nos frontières et sur le territoire français.

Les équipes de "Successions" sont allées à Nice, Menton et Vintimille, en Italie, avec les députés Christelle D’Intorni (Les Républicains) et Arthur Delaporte (PS-Nupes) et sur les côtes françaises de la Manche, à Calais, avec Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) et Fabienne Keller (Renaissance).

Mais aussi à Ouistreham, Boulogne-sur-Mer et Briançon, qui est un important point de passage de réfugiés passés par l’Italie, avec Sandrine Rousseau (Europe Ecologie-Les Verts) et Arnaud Murgia (divers droite).

Enfin, à Luzy, dans la Nièvre, avec Alma Dufour (LFI-Nupes) et Jocelyne Guérin (divers gauche), à Marseille avec Renaud Muselier, président de la région PACA, et Manuel Bompard (LFI-Nupes) et à Beaucaire avec Sébastien Chenu (Rassemblement national).

Épisode 3 Frontières et fractures Partie 2

Après un grand tour de France, les équipes de "Successions", accompagnées de femmes et d'hommes politiques, se sont également rendues sur l’île de Lampedusa, en Italie, dès les premières arrivées massives de migrants durant l'été 2023. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a révélé le vendredi 29 septembre dernier qu'entre juin et août, au moins 990 personnes ont fait naufrage en Méditerranée centrale, soit trois fois plus qu'en 2022, quand 334 migrants avaient perdu la vie.

Les équipes de "Successions" ont également survolé les eaux de la Méditerranée afin de rendre compte des sauvetages d’embarcations en compagnie des pilotes du Colibri 2, avion de reconnaissance de l’association humanitaire Pilotes volontaires.