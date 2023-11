"13h15 le samedi : La disparition d'Emile" ce 18 novembre 2023 sur France 2

A découvrir ce 18 novembre 2023 sur France 2 dans "13h15 le samedi", « La disparition d'Emile », un document signé Perrine Bonnet, Jean-Baptiste Jacquet et Fanny Martino.

C'est l'un des faits divers les plus médiatisés de ces dernières années. Le 8 juillet 2023, le petit Emile, 2 ans et demi, disparaît dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une enquête est rapidement ouverte et chaque semaine apporte son lot de théories, de suspects et de déconvenues...

Le mardi 7 novembre 2023, les gendarmes ont de nouveau lancé une vaste opération de perquisitions au Haut-Vernet, un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, et dans d’autres départements. Trente-six perquisitions ont été effectuées au total. Les personnes concernées, touristes ou habitants, localisées dans le hameau et ses environs immédiats le jour où le petit garçon s’est évaporé, ont été à nouveau ciblées.

Les enquêteurs ont procédé à des fouilles et ont récupéré le contenu d’ordinateurs et de téléphones portables à la recherche de "messages ambigus". Il s'agit de la dernière tentative en date pour élucider un mystère qui plane depuis plus de quatre mois sur cette vallée : la disparition d’Emile, 2 ans et demi. Les équipes de "13h15 le samedi" reviennent sur cette énigme à 1 300 mètres d’altitude qui bouleverse les Français.

Quelles sont les pistes privilégiées par les enquêteurs ?

Tout commence le 8 juillet dernier. Emile, 2 ans et demi, vient d’arriver dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, pour passer les vacances chez ses grands-parents maternels. En l’espace de quelques minutes, il s'évanouit dans un décor de carte postale. A 18h12, la grand-mère du petit garçon appelle la gendarmerie pour signaler sa disparition. Les parents d'Emile se trouvent alors à La Bouilladisse, près de Marseille.

Depuis, des hypothèses, des rumeurs, des soupçons et l’interminable attente de deux jeunes parents dont le passé politique et religieux remonte petit à petit à la surface. Des centaines de bénévoles ont accompagné les autorités dans des dizaines de battues, sans résultat. Des théories sont mises de côté au fil des semaines et l'idée d'une intervention humaine revient à chaque fois un peu plus fort dans l'esprit des enquêteurs. Mais où est donc Emile ?