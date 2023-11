"Télématin" samedi 18 novembre 2023 : les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 18 novembre 2023 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Marie Portolano. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 18 novembre 2023 :

07:15 Vera Grantseva, politologue spécialiste de la Russie.

07:40 Les 4 vérités : Laurent Jacobelli, député RN de Moselle.



08:15 Salhia Brakhlia, journaliste, autrice du livre et du podcast « Essentielles ».

09:00 Jeanne Mas, chanteuse.