"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français - Saison 11, épisode 4 sur France 2 ce 19 novembre 2023

Ce 19 novembre 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans "13h15 le dimanche" un nouvel épisode inédit la série documentaire « Le feuilleton des Français » signé Marion Banchais et toutes les équipes du “13h15”.

Depuis maintenant onze saisons, "Le feuilleton des Français" de "13h15 le dimanche" part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu'ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Pour ce nouveau numéro, le magazine est allé dans le nord de la France, où plus de 240 communes ont été classées en catastrophe naturelle à la suite des inondations qui ont frappé la région.

Les équipes de "13h15 le dimanche" se sont rendues dans le Nord et le Pas-de-Calais, pour suivre les sinistrés qui essaient de trouver des solutions pour se relever. Olivier Deken, le maire de Neuville-sous-Montreuil, un village de 600 habitants parmi les plus touchés de France, vient au secours de ses administrés et tente de répondre aux urgences avec les moyens du bord.

A vingt-cinq kilomètres de là, dans le village d'Aix-en-Ergny, Sébastien et ses parents, propriétaires d'un camping, constatent les dégâts. C'est le travail d'une vie que les flots ont balayé. La solidarité s'est très vite mise en place et ils se mobilisent en attendant de savoir s'ils pourront ou non être indemnisés.

"13h15 le dimanche" suit également nos héros du quotidien : Aurélie, médecin urgentiste de l'hôpital de Saint-Denis, qui va former les nouveaux internes aux techniques de soins indispensables en médecine d'urgence. Mais aussi Khalid, dans les Cévennes, qui n'est pas seulement le pâtissier du village de Bessèges : il anime aussi la gymnastique pour seniors et embellit les rues grâce à d'immenses fresques.