"20h30 le dimanche" du 26 novembre 2023 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 26 novembre 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 26 novembre 2023, Laurent Delahousse reçoit :

L'interview > Mika



Le chanteur né à Beyrouth, au Liban, qui n'avait pas sorti d'album depuis My Name is Michael Holbrook en 2019, est de retour. En effet, l'interprète de Relax, Elle me dit ou encore Love Today, a annoncé la sortie d'un nouvel album studio, son sixième, le 1er décembre 2023. Nommé Que ta tête fleurisse toujours, cet album sera entièrement en français et, après un hommage à Grace Kelly avec un titre éponyme en 2007, il en rendra un à Jane Birkin, décédée le 16 juillet 2023.

La rencontre > Rima Abdul-Malak



Tout comme Mika, la ministre de la Culture est née à Beyrouth. Arrivée en France en 1989 alors qu'elle avait 10 ans pour fuir la guerre au Liban, elle poursuit ses études à Lyon puis à Paris avant de devenir directrice des programmes de Clowns sans frontières. Elle commence la politique en 2008 en tant que conseillère spectacle vivant auprès de l'adjoint à la Culture Christophe Girard, puis en devenant sa directrice de cabinet deux ans plus tard. Après de nombreuses expériences (attachée culturelle auprès de l'ambassade de France aux États-Unis, conseillère Culture et Communication à l'Elysée...), elle est nommée ministre de la Culture le 20 mai 2022 dans le gouvernement d'Elisabeth Borne.

La rencontre > Valérie Lemercier

Actrice, réalisatrice, humoriste, chanteuse... Valérie Lemercier est une véritable touche-à-tout qui a brillé dans chacun de ces domaines. Elle a remporté trois Molière du one-man-show, trois César dont un de la "meilleure actrice" en 2022 pour Aline, et une Victoire de la musique de l'humoriste de l'année en 1997. L'actrice qui a joué dans Les Visiteurs, La Cité de la peur, Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté..., est à l'affiche de L'Arche de Noé, au cinéma depuis le 22 novembre 2023 et chantera sur le nouvel album de... Mika.