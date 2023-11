"Grands Reportages - Débrouilles et système D" : 1er épisode samedi 2 décembre 2023 sur TF1

Samedi 2 décembre 2023 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le premier épisode de "Débrouilles et système D", une série documentaire en 3 épisodes signée Clémence Bragard et Sophie Lagache.

Depuis maintenant 3 ans, l’inflation impacte durement les Français. Les produits alimentaires ont bondi de 16% et tous les postes de budget ont augmenté. Electricité, gaz, bois… Une hausse des prix qui a surpris les Français et affecte leur moral : 83% d’entre eux se déclarent inquiets des conséquences de l’inflation sur leur foyer.

Mais certains ne se laissent pas décourager et vont tout faire pour inverser la tendance. Astuces et système D sont les maîtres mots de ces as de débrouille, qui n’ont qu’un objectif : éviter à tout prix les fins de mois difficiles.

Pendant près d’un an une équipe de "Grands Reportages" a suivi des françaises et des français en recherche de solution. Déjouer l’inflation leur demande souvent des concessions, et n’évite pas toutes les galères… Mais ils sont tous bien décidés à y arriver !

Épisode 1

Dans ce premier épisode, nous rencontrerons Estelle, en Isère. Quand elle fait ses courses, cette mère de famille n’a quasiment plus besoin de son porte-monnaie. Elle a converti toute sa commune au troc… Et même celles des environs ! « Chez moi, quasiment tout est issu du troc : ce bureau, trouvé il y a deux ans, cet appareil à raclette troqué contre un paquet de farine et un paquet de sucre… J’essaye de faire en sorte, avant d’avoir l’achat en tête d’aller voir si quelqu’un à l’objet que je recherche ! » Avec son énergie communicative, Estelle espère bientôt organiser un troc géant sur la place de sa ville.

A seulement 20 ans, Nelson, lui, est devenu un expert des coupons de réduction et partage ses bons plans sur les réseaux sociaux. L’influenceur s’en sort avec des caddies aux tarifs imbattables : « 70% de remise pratiquement sur un caddie qui aurait dû coûter plus de 150 euros… Pas mal ! Franchement c’est top ! »

Près d’Angers, Wendy vient de passer son permis et après des années d’économies, elle espère pouvoir s’offrir sa première voiture : « Tous les matins, entre le bus et la marche, je mets 45 minutes pour aller au travail. En voiture, ça ne prendrait que 10 minutes. Mais avec un budget de 3000 euros, je désespère d’acheter une voiture sans vice caché. » C’est finalement grâce à un garage solidaire que la jeune femme pourrait bien trouver son bonheur.

Enfin, à Royan, Aude et François ont adopté un mode de vie minimaliste. Ils se sont séparés de la plupart de leurs meubles et de leurs voitures. Ils vivent désormais dans 40 m2, avec leur fils Noah. Leur objectif : réduire au maximum leurs dépenses pour pouvoir s'offrir chaque année de longues vacances…. « On s’est demandé ce qui pourrait nous correspondre, sans forcément coller à ce que la norme et la société veut imposer. Par rapport à notre vie d’avant, on fait beaucoup d’économies. A toutes les vacances on peut partir. » Des vacances plutôt spartiates… Pour économiser toujours plus, ils ont prévu de sillonner la Grande-Bretagne durant deux mois, à bord d’un fourgon de déménagement !