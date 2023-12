"Reportages découverte - Déco, pâtisserie, Père Noël : concours de fêtes" dimanche 17 décembre 2023 sur TF1

Dimanche 17 décembre 2023 à 14:50, dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Déco, pâtisserie, Père Noël : concours de fêtes » un document réalisé par Leïla Yaker.

Les Français sont passionnés de concours et toutes les excuses sont bonnes pour y participer. La fête de Noël ne déroge pas à la règle. Pâtisseries, Père Noël, crèches ou décorations de maisons, chaque année, des concours sont organisés partout en France. Des moments de dépassement de soi mais aussi de partage qui se vivent en famille et perpétuent la magie de cette période de fêtes.

Une équipe de "Reportages découverte" en a suivi quatre, de la préparation des candidats aux résultats.



A Sélestat en Alsace, Denis participe aux deux concours de décoration de la ville : celui de la plus belle maison et de la plus belle table. Son défi : gagner avec des décorations faites maison et éco-responsables. Pour être dans les temps, il peut compter sur l’aide de ses petits-enfants et de son épouse. “J’adore la période de Noël, on retombe tous un peu en enfance, on a envie de faire plaisir à ceux que l’on aime et c’est pour eux que j’ai envie de me dépasser et de gagner”.

A Marseille, Hubert, « créchiste » expérimenté, concourt lui aussi en famille pour le trophée de la plus belle crèche traditionnelle provençale. L’occasion de transmettre sa passion et son savoir-faire à deux de ses petits-fils : “C’est ma descendance qui est là avec moi, alors que les autres années, j’étais tout seul. Ce ne sont pas les mêmes sentiments, pas les mêmes impressions”.

A la Garde-Adhémar dans la Drôme, Fabienne et sa fille Faustine participent au concours de pâtisserie de Noël de leur village : bûche pour les adultes, sablés pour les enfants. Malgré le stress et les ratés, c’est un moment de partage entre mère et fille “Même si c’est juste un petit concours de village, on se prend toutes les deux au jeu…on n’a pas envie d’être ridicule devant les copains”.

Et que serait Noël sans lui ? Le père Noël du grand parc d’Andilly s’est préparé à un défi international pendant des semaines. “Rien de mettre ce costume, tout change ! C’est magique ! Les gens, ils ont le sourire, c’est mon carburant…j’adore ça !” sourit Maurice qui incarne le Père Noël depuis 17 ans. En Norvège, face à une quarantaine de candidats venus du monde entier, il tentera de remporter le titre aux Jeux Olympiques du Père Noël.