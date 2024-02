"20h30 le samedi" du 3 février 2024 : Sylvie Vartan / Steven Spielberg « Retour aux sources » sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 3 février 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Retour aux sources ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" s’intéresse au retour aux sources de Sylvie Vartan et de Steven Spielberg.

Le jour où > Sylvie Vartan a dû fuir sa Bulgarie natale

Après soixante ans de carrière et 40 millions d’albums vendus, Sylvie Vartan veut faire ses adieux à la scène. Elle en a fait part sur les réseaux sociaux en janvier 2024, avec l’annonce également de trois derniers concerts au Dôme de Paris les 8, 9 et 10 novembre 2024. Celle qui fut la star des yéyés, qui forma l’un des couples les plus glamours des années 60 avec Johnny Hallyday, avant de s’envoler aux Etats-Unis avec le producteur Tony Scotti, la première à chanter du rock sur scène, ne veut justement pas donner le concert de trop.

A l’heure des adieux, les équipes de "20h30 le samedi" ont décidé d’explorer ses débuts, un épisode peu connu dans la vie de l’artiste, qu’elle a longtemps passé sous silence. Une blessure originelle, celle de son départ précipité de Bulgarie, lorsqu’elle a fui avec sa famille la dictature pour trouver refuge en France.

Actu > L’identité retrouvée de Steven Spielberg

Quand on est artiste, l’enfance est une source d’inspiration inépuisable, et ce n’est pas Steven Spielberg qui dira le contraire. L'un des plus grands réalisateurs américains a puisé dans ses souvenirs pour créer une œuvre protéiforme : E.T., l'extra-terrestre, Indiana Jones, Hook...

Il lui a fallu pourtant attendre d’avoir presque cinquante ans, en 1993 avec La Liste de Schindler, pour renouer avec une part de son identité qu’il avait gardée confidentielle jusqu’ici, sa judéité, l’histoire de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale et la tragédie de l’holocauste.

Pas d’effets spéciaux, un film en noir et blanc, les producteurs n’étaient pas très enthousiastes. Peu importe, pour Steven Spielberg, c’est le film de sa vie, et c’est celui qui, paradoxalement, lui offrira la reconnaissance de ses pairs, avec sept Oscars. A l’occasion de la date anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, le 29 janvier, "20h30 le samedi" a choisi de raconter comment Steven Spielberg a renoué le fil de son histoire.