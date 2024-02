"Grands Reportages - L'appel de la montagne" dimanche 4 février 2024 sur TF1

Dimanche 4 février 2024 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « L'appel de la montage », un documentaire réalisé par Guilhen Schwegler.

La montagne fascine et avec des étés toujours plus chauds, elle attire de plus en plus de français, séduits par la beauté des paysages et par la vie simple et tranquille. Certains d’entre eux y vont pour y réaliser des exploits, des projets fous, et à se lancer des défis incroyables.

Pendant plusieurs mois les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des amoureux de la montagne. Certains, musiciens, y feront une tournée unique en son genre. Un autre, cuisinier étoilé, va organiser un repas gastronomique dans un vieux refuge sans cuisine. Un couple va tenter de fabriquer une bière…à la neige… Tous vont vivre « l’appel de la montagne » !

C’est le cas de Christophe Aribert, chef cuisinier doublement étoilé. Cette année, il a répondu à la proposition de la station de ski d’Orelle, de cuisiner dans un vieux chalet isolé à plus de 2000 m d’altitude et uniquement accessible en ski. Son pari : transporter tout le matériel et les produits nécessaires pour recréer l’atmosphère feutrée de son restaurant 2 étoiles. « Pour moi là on touche à tout ce qui me parle le plus. C’est tout ce que j’aime. Et en plus on va pouvoir cuisiner donc ça va vraiment être un moment assez exceptionnel, de partage, d’amitié, de nature… ». Mais réaliser un dîner pour 10 convives dans un refuge perdu en haute montagne réserve forcément des surprises.

Gaspard, Nésar, Jean-Christophe et Florian, eux, sont musiciens. Cette année, ils ont eu la drôle d’idée de prendre leurs instruments sur le dos pour donner des concerts en altitude, dans des lieux inattendus. Leur « tournée des refuges » proposera aux randonneurs une soirée musicale dans des lieux magiques en altitude. Mais pour accéder aux refuges, il n’y a qu’un seul moyen : la marche à pied. Ils vont donc devoir parcourir 600 km à pied à travers les Alpes leurs instruments sur le dos, et parfois prendre des risques. « A première vue, on peut se dire que ça va plutôt nous épuiser la montagne et en fait on se rend compte ça donne une énergie folle. »

Priscilla et Lucas, jeune couple trentenaire, ont décidé de quitter le confort de Toulouse pour s’installer à Counozouls, un petit village de 50 habitants dans les Pyrénées. Leur rêve, y créer une brasserie artisanale en proposant une bière à base de produits de montagne et faire ainsi rayonner Counozouls dans la France entière ! Cet hiver, pour se distinguer de la concurrence ils vont tenter de fabrique une bière… brassée à base de neige. « L’idée de notre brasserie c’est qu’il y ait toujours un petit élément de la montagne qui soit rajouté pour donner un p’tit élément en plus, un arôme qui va représenter le local quoi. »

Enfin Stéphane est cinquantenaire. La montagne, c’est toute sa vie. Il pratique l’alpinisme depuis l’âge de 16 ans mais il souffre désormais de vertiges. Son envie de grimper étant plus forte que la peur, il a fait appel à Lara, une guide de haute montagne, pour l’aider à affronter son handicap. Le défi de Lara cette année : redonner confiance à Stéphane et l’emmener sur une paroi vertigineuse des monts de l’Hérault.