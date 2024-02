Hommage à Robert Badinter sur France Télévisions : la programmation

France Télévisions rend hommage à Robert Badinter, immense figure de la République, ardent défenseur des Droits de l'homme, auteur de la loi abolissant la peine de mort.

Ancien ministre de la Justice, Président du Conseil Constitutionnel, Robert Badinter est entré dans nos mémoires et dans l'Histoire de notre pays. "Enfant de déportés disparus dans la nuit des camps d'extermination", son combat universel pour la justice et les droits humains résonne dans toutes les consciences.

Pour éclairer et rappeler le destin et le parcours exceptionnel de ce grand homme, avocat et penseur visionnaire de la justice, France Télévisions déploie dès aujourd'hui une programmation spéciale sur ses antennes et france.tv.

Vendredi 9 février

Ce soir, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice sera l'invité du Journal de 20h de France 2. Il répondra aux questions de Laurent Delahousse, et reviendra sur la vie et les combats de Robert Badinter.

Tout au long de la journée, franceinfo canal 27 poursuit son édition spéciale pour revenir sur la vie de Robert Badinter, avec de nombreux invités en plateau. La rédaction de franceinfo.fr est mobilisée pour revenir sur la vie et les engagements de Robert Badinter. Les images fortes et les récits de son combat pour l’abolition de la peine de mort sont à retrouver sur le site et l'application franceinfo.

C quoi l’info ?, le rendez-vous d'actualité à destination des 12-18 ans et diffusé sur les réseaux sociaux, partage sur Instagram et TikTok, ce vendredi 9 février, un sujet sur la peine de mort.

19.00 : "C à vous"

Anne Elisabeth Lemoine reçoit ce soir sur France 5 Lionel Jospin dans un numéro spécial de C à vous.

21:05 : " Robert Badinter, la vie avant tout" sur France 5



Robert Badinter a écrit que son enfance s’était terminée le 10 mai 1940, le jour où l’Allemagne nazie a lancé son offensive militaire contre la France. De ce jour, son quotidien de jeune garçon, élevé dans l’amour de la République, a vacillé avant de se déchirer en février 1943, quand son père a été raflé par Klaus Barbie, à Lyon. De cette tragédie, de cette blessure inguérissable, le jeune homme va puiser un amour de la vie intarissable. « La vie plus forte que la mort », dira-t-il plus tard, comme une promesse qu’on se fait à soi-même.

Devenu un avocat brillant, connu du Tout-Paris, il aurait pu choisir une vie feutrée, voire facile. Pourtant, au début des années 1970, Robert Badinter se lance dans l’arène pour l’abolition de la peine de mort. Par conviction, il n’abandonnera jamais cette lutte, même quand il subira, avec sa famille, les menaces et les injures. Ces dix ans passés aux Assises, à défendre l’indéfendable, l’ont convaincu que le combat devait être mené sur le terrain politique. Il fallait une loi d’abolition.

En 1981, l’élection de son ami François Mitterrand lui offre une occasion rêvée de porter cette loi d’abolition qu’il appelait de ses vœux. Comme l’aboutissement d’une vie, comme une offrande à cette République que son père admirait tant.

L’action de Robert Badinter se déploiera bien au-delà de la question de la peine de mort. Profondément humaniste et passionné par la justice, il marquera son ministère par de nombreux autres combats. Avant de se retirer doucement de la sphère politique et de refuser un destin qui aurait pu être national.

Un film de Romain Icard • Raconté par Elsa Lepoivre, de la Comédie-Française.

22:40 " C ce soir" sur France 5



Un entretien exceptionnel de Robert Badinter par Karim Rissouli et Laure Adler (2021). Ensemble ils sont revenus sur les grands combats qui ont rythmé la vie de cette figure emblématique de la République.

Samedi 10 février

Damien Thévenot et Maya Lauqué lui rendront hommage dans Télématin sur France 2, autour d'invités et de sujets.

Dimanche 11 février

13h15 le dimanche proposera lr document "Buffet-Bontems : le procès de la peine de mort", pour revenir sur le grand combat de l’ancien avocat et ministre de la Justice : l’abolition de la peine capitale.

Le 21 septembre 1971, Claude Buffet et Roger Bontems, deux détenus emprisonnés à la centrale de Clairvaux, dans l'Aube, ont le projet de s'évader. Toute la journée, ils prennent trois personnes en otage. La police donne l'assaut dans la nuit. Buffet tue une infirmière et un gardien de prison. Bontems, complice, assiste à la scène.

13h15 le dimanche revient sur ce fait divers sanglant suivi par la France entière. Les deux hommes sont jugés lors d’un procès retentissant, au cœur duquel se trouve la question de la peine de mort. Roger Bontems a pour avocat Robert Badinter, qui est persuadé de sauver la tête de son client. Il lui en fait même la promesse.

Dans ce document d'Hélène Lam Trong, Benjamine Jeunehomme et Bérengère Lafont, des archives rares et le témoignage de Robert Badinter. Ils replongent dans l’atmosphère politique de cette époque et les débats entre adversaires et partisans de la peine de mort, abolie en France en 1981.