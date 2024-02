Dany Boon et Jérôme Commandeur invités du JT de 20H de TF1 dimanche 11 février 2024

Dimanche 11 février 2024, Dany Boon et Jérôme Commandeur seront les invités du Journal de 20 Heures de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray.

Saviez-vous qu’au 17ème siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ?

Maître Pompignac (Dany Boon), risée du barreau, pense avoir trouvé l’affaire de sa vie : défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal… Mais c’était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert (Jérôme Commandeur), et surtout sur Josette, qui s’avère n’être autre… qu’une chèvre !

À dix jours de la sortie en salles de la comédie "Les chèvres", Dany Boon et Jérôme Commandeur répondront en direct sur le plateau du Journal aux questions d’Anne-Claire Coudray.