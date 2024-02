"Grands Reportages - Affaires classées, sur la piste des tueurs" dimanche 11 février 2024 sur TF1

Dimanche 11 février à 14:40 dans "Grands Reportages", TF1 vous proposera de voir ou de revoir « Affaires classées, sur la piste des tueurs... », un document de Michèle Fines.

C'est une révolution dans les enquêtes criminelles : aujourd'hui, 15, 20, 30 ans après un crime, grâce aux progrès de l'ADN, on peut trouver un meurtrier. Des centaines de vieux dossiers jusque là oubliés par la justice, des cold cases, peuvent désormais être rouverts et élucidés... Un immense espoir pour des familles qui parfois n'y croyaient plus....

En Saône et Loire, une équipe de "Grands Reportages" a suivi le combat de Marie et Marie Rose pour retrouver les meurtriers de leurs filles. 18 et 28 ans après le crime, un défi contre le temps.

En Picardie, pour tenter de retrouver le meurtrier en 1985 d'une jeune fille de 16 ans, les gendarmes ont entrepris de prélever l'ADN de tous les hommes qui habitaient un village il y a 30 ans. Leur enquête les mène vers un drôle de suspect.

En région parisienne, l'Office pour la répression des violences aux personnes utilise l'ordinateur pour résoudre les affaires les plus difficiles. Dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en Seine et Marne en 2003, un logiciel recoupe toutes les informations du dossier. Pour les policiers, c'est le dernier espoir....