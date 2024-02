L'hommage national à Robert Badinter diffusé sur France 2 mercredi 14 février 2024

Mercredi 14 février 2024, France 2 modifie ses programmes à l'occasion de l'hommage national qui sera rendu à Robert Badinter, ardent défenseur des Droits de l'homme, auteur de la loi abolissant la peine de mort, décédé le 9 février dernier.

06:30 Télématin

Télématin présenté par Thomas Sotto et Johanna Ghiglia s'associera également à cet hommage national avec des reportages, des duplex et des invités.

09:30 "Un jour / un destin - Robert Badinter, un cri de révolte"

« Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. » Le 17 septembre 1981, le garde des Sceaux Robert Badinter prononçait un réquisitoire contre la peine de mort à la tribune de l’Assemblée nationale. Il allait entrer dans l’histoire en faisant voter son abolition. Après avoir été l’avocat de nombreux accusés qui encouraient la peine capitale, il voyait là l’aboutissement de longues années de combat.

À l’aide des témoignages inédits de son épouse Élisabeth mais aussi de ses deux fils, Simon et Benjamin, ce portrait vous plonge dans une existence intense, riche en rebondissements. Vous découvrirez notamment ses débuts d’avocat aux côtés de stars de cinéma, sa rencontre avec François Mitterrand, la blessure familiale qui ressurgit avec l’arrestation du criminel nazi Klaus Barbie en 1983 et les dessous de sa colère lors de la commémoration de la rafle du Vél'd’Hiv en 1992.

Un film inédit d'Alexis de La Fontaine.

11:00 Édition Spéciale - Robert Badinter, l'hommage national

La rédaction nationale de France Télévisions se mobilise pour faire vivre, en direct, aux téléspectateurs, l’hommage national qui sera rendu ce mercredi à Robert Badinter, immense figure de la République, ardent défenseur des Droits de l'homme, auteur de la loi abolissant la peine de mort . La cérémonie sera présidée par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron place Vendôme à Paris.

France 2 proposera une édition spéciale présentée par Jean-Baptiste Marteau avec Nathalie Saint-Cricq, Michèle Cotta, journaliste et écrivaine, Patrick Maisonneuve, avocat et Erik Orsenna, écrivain, académicien et ancienne plume de François Mitterrand, pour évoquer le parcours et l'héritage de Robert Badinter.

Et des duplex avec des envoyés spéciaux de France Télévisions : Guillaume Daret, Jeff Wintenberg et Maëva Damoy depuis la place Vendôme, où se tient la cérémonie, ainsi qu'en région.

Cette édition spéciale sera diffusée en simultané sur franceinfo canal 27 et sur TV5MONDE.

La plateforme d'information franceinfo.fr suivra aussi cet événement.