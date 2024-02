"Reportages découverte - Les défis des agriculteurs" sur TF1 samedi 17 février 2024 - Vidéo

Samedi 17 février 2024 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 vous proposera de voir ou de revoir « Les défis des agriculteurs », un document réalisé par Stéphane Sanchez et Bertrand Boyer.

En France, 20% des agriculteurs déclarent un revenu nul, voire déficitaire. Le revenu moyen est de seulement 1390 euros mensuels. Et depuis 60 ans, l’agriculture française a perdu 80% de ses exploitations. Alors comment mieux vivre de la terre et de son métier ?

Pendant un an, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi des agriculteurs qui se battent pour trouver des solutions.

Le métier d'éleveur laitier est l’un des plus difficiles du monde agricole. … Revenu moyen : 750 euros, moins que le SMIC. Après 3 ans d’activité, Aude et son mari ne se versent toujours pas de salaire… Alors ils viennent de se lancer dans un pari fou : lancer leur propre marque de yaourts fermiers qu’ils comptent vendre dans les rayons des supermarchés. L’éleveuse y croit dur comme fer : “On a investi 400000 euros dans notre atelier de fabrication. Idéalement, il faut qu’on arrive en rythme de croisière à vendre plus d’un million de yaourts par an ! C’est ambitieux mais pas infaisable !”

En Vendée, Thierry crée de toutes pièces son exploitation maraîchère. Serres, irrigation, machines agricoles… Pour s’endetter le moins possible, il a décidé de fabriquer de ses mains un maximum de choses, après une formation à l’Atelier Paysan. Il a par exemple forgé sa “butteuse”, qui lui revient deux fois moins cher que dans le commerce : “Je paye en gros 2200 euros de ferraille, c’est tout ce que ça me coûte. Et puis le gros intérêt c'est que j'apprends à faire et à réparer tout seul”. Mais pour être rentable, encore faudra-t-il que les premières récoltes soient bonnes !

En Auvergne, Sophie, elle, lance son supermarché paysan avec plusieurs associés agriculteurs. Leur objectif : commercialiser eux-mêmes leur production pour augmenter leurs marges. Mais ils vont devoir apprendre le dur métier de la grande distribution. “On fait un pari énorme mais c’est du collectif ! Tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin !”, explique Sophie.

Enfin, dans le Berry, deux céréaliers se lancent un défi improbable : cultiver la fleur emblématique de la Provence, la lavande, très loin de son berceau. Ces 2 François veulent produire de l’huile essentielle pour l’industrie du luxe, un pari risqué à 250 000 euros. “Il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, mais on n'a jamais planté ça, nous !” expliquent-ils à l’unisson !

Au cœur de nos campagnes, rencontre avec 4 combattants de l’agriculture.