"Reportages découverte - Inventeurs : entre galères et succès" dimanche 25 février 2024 sur TF1 - Vidéo

Dimanche 25 février 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 vous proposera de voir ou de revoir « Inventeurs : entre galères et succès » réalisé par Amal Moghaizel Hamelin.

Derrière chaque invention, il y a une aventure humaine. Celle d’un homme ou d’une femme qui va, un jour, avoir une idée hors du commun qui pourrait changer sa vie.

Mais le chemin vers le succès est très long et semé d’embuches. Créer, faire fonctionner, breveter, financer, commercialiser…bien peu arrivent au bout de leur rêve. Seul un inventeur sur vingt à l’occasion de voir son invention commercialisée. Mais ces curieux personnages ont en commun d’être tous obstinés et déterminés.

Une équipe de "Reportages découverte" a suivi quatre d’entre eux qui avancent, chacun sur son chemin, sans jamais savoir s’il ira au bout.

Stéphane, n’a jamais pensé être inventeur. Né dans une famille d’agriculteurs, ce Niçois, de 50 ans prend très jeune sa part de labeur dans la ferme familiale. Puis il n’hésite pas à se lancer dans différents métiers, charpentier, serveur, fonctionnaire, régisseur de domaine. Un jour sans l’avoir même planifié il se retrouve dans le monde des inventeurs. « C’est une histoire qui nous est arrivée avec mon fils. C’est lui qui m’a poussé à vivre cette aventure. Tout seul je ne l’aurais pas fait ». Prendre des risques ne fait pas peur à Stéphane. Sa priorité dans la vie c’est de montrer à Maxence, son fils de 15 ans, jeune athlète de haut niveau, qu’il faut se battre pour ses rêves. Ensemble ils vont mettre au point une gouttière pour table de tennis de table. Une invention qu’ils iront soutenir devant l’intransigeant jury du concours Lépine.

Robert, lui est ce qu’on appelle un « géo trouvetou ». Il passe son temps dans son atelier à Balaruc-Le-Vieux, près de Sète. A 78 ans, l’homme est un autodidacte, il n’a que le certificat d’étude en poche mais il a eu mille vies. Commerçant, animateur de parc de loisirs, restaurateur, bijoutier. Mais sa véritable passion, c’est inventer. Parking à trottinettes, barrière à escargot, jeux de société…tout y passe. Son dernier projet : une pelle ramasse feuilles. « On est dans un pays où il ne faut pas dire qu’on est inventeur. Soit ça fait rire les gens, soit si vous êtes à l’origine d’une invention qui envahit le monde entier alors, on vous traite de génie ». Robert ne fait ça ni pour l’argent ni pour la gloire. Si seulement il pouvait trouver un entrepreneur qui s’occuperait de commercialiser ses inventions, pour que lui puisse se consacrer à sa passion.

Alastair et Barbara sont mariés depuis 30 ans. Il est britannique, elle est française. Ils vivent entre Paris et Londres. Ils ont une passion commune : créer, innover, inventer. L’idée part souvent d’Alistair. C’est le créatif du couple. Barbara, elle, embarque dans l’aventure pour la concrétiser temps. Sa mission, améliorer l’invention, et la faire exister. « Dans notre couple on est 24 heures sur 24 ensemble. On ne parle que de ça pour ainsi dire, on adore faire ça ensemble, c’est vraiment une passion qu’on a en commun. Ça fait partie de notre histoire d’amour ». Pour la première fois de leur vie, Alastair et Barbara vont participer au concours Lépine. C’est un rêve qu’ils ont depuis 25 ans. Leur invention : une pédale qui relève la cuvette des toilettes sans la toucher.

Vincent, lui, est infographiste et passe 8 heures par jour dans un bureau derrière un écran. Une fois la journée terminée, il entre dans un autre monde, celui de son imagination. Sa dernière invention, d'étonnantes baskets dont il a fabriqué un premier prototype. A 61 ans, Vincent sait enfin pourquoi il est devenu inventeur. « A 20 ans, je voulais être aimé, avoir de l’argent, je voulais briller. Aujourd’hui je le fais parce que c’est mon monde. Je le fais pour être, pour exister ».